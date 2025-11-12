Una fuerza naval de la UE se hace cargo de un dhow utilizado en un ataque pirata en Somalia

NAIROBI, 12 nov (Reuters) - Una misión naval de la Unión Europea ha tomado el control de una embarcación de vela de bandera iraní utilizada por piratas la semana pasada para atacar un petrolero frente a las costas de Somalia y posteriormente abandonada.

La reciente oleada de ataques a buques frente al Cuerno de África, entre ellos el primero en un año perpetrado por presuntos piratas somalíes, ha reavivado la preocupación por la seguridad de las rutas marítimas que transportan energía y mercancías esenciales a los mercados mundiales.

La tripulación del dhow está a salvo y en buenas condiciones, dijo la fuerza naval de la UE, conocida como Operación Atalanta, y añadió que estaba trabajando con las autoridades somalíes para localizar a los piratas.

"El dhow, abandonado por los presuntos piratas en la costa noroccidental de Somalia, fue seguido de cerca y vigilado por el buque insignia de la operación (...) y un buque de guerra de la Armada india", señaló en un comunicado el martes. "El grupo pirata (...) que operaba en la zona ha sido definitivamente desarticulado."

Los piratas se habían apoderado del dhow, un pesquero, a principios de este mes y lo utilizaron días después para atacar el petrolero de bandera maltesa Hellas Aphrodite, que transportaba gasolina a Sudáfrica desde India.

La fuerza naval de la UE aseguró el petrolero el viernes. (Información de Vincent Mumo Nzilani y George Obulutsa; edición de Alexander Winning y Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)