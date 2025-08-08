Una galaxia primitiva en rotación con forma de racimo de uvas

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

Astrónomos han descubierto una galaxia en rotación notablemente grumosa que existió tan solo 900 millones de años después del Big Bang, lo que arroja nueva luz sobre la evolución de galaxias en el universo primitivo. Apodada "Uvas Cósmicas", la galaxia parece estar compuesta por al menos 15 cúmulos masivos de formación estelar, muchos más de los que los modelos teóricos actuales predicen que podrían existir dentro de un solo disco giratorio en esa época temprana.

El descubrimiento, publicado en Nature Astronomy, fue posible gracias a una extraordinaria combinación de observaciones del Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y el Telescopio Espacial James Webb (JWST), todas enfocadas en una sola galaxia que resultó estar perfectamente magnificada por un cúmulo de galaxias en primer plano mediante el efecto de lente gravitacional. En total, se dedicaron más de 100 horas de telescopio a este sistema, lo que lo convierte en una de las galaxias más estudiadas del universo primitivo, informa en un comunicado el NRAO (National Radio Astronomy Obsevratory).

Aunque la galaxia aparecía como un objeto liso y único con forma de disco en imágenes previas del Hubble, la potente resolución de ALMA y JWST, potenciada por el efecto de lente gravitacional, reveló una imagen radicalmente diferente: una galaxia en rotación repleta de cúmulos masivos, similar a un racimo de uvas. Este hallazgo marca la primera vez que los astrónomos vinculan las estructuras internas a pequeña escala con la rotación a gran escala en una galaxia típica en el amanecer cósmico, alcanzando resoluciones espaciales de tan solo 10 pársecs (unos 30 años luz).

Esta galaxia no representa un sistema raro ni extremo. Se encuentra directamente en la "secuencia principal" de galaxias en términos de actividad de formación estelar, masa, tamaño y composición química, lo que significa que probablemente representa una población más amplia. De ser así, muchas otras galaxias aparentemente lisas observadas por las instalaciones actuales podrían estar compuestas en realidad por subestructuras similares invisibles, ocultas por las limitaciones de la resolución actual.

Dado que las simulaciones existentes no logran reproducir una cantidad tan grande de cúmulos en galaxias en rotación en épocas tempranas, este descubrimiento plantea preguntas clave sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias. Sugiere que nuestra comprensión de los procesos de retroalimentación y la formación de estructuras en galaxias jóvenes podría requerir una revisión significativa.

Las Uvas Cósmicas ofrecen ahora una ventana única al nacimiento y crecimiento de las galaxias, y podrían ser solo las primeras de muchas. Las observaciones futuras serán clave para revelar si estas estructuras grumosas eran comunes en la juventud del universo.