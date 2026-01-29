Una gran Sabalenka aplasta a Svitolina y alcanza la final del Abierto de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, Australia. 29 ene (Reuters) - Aryna Sabalenka se clasificó para su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia tras imponerse por 6-2 y 6-3 a la ⁠ucraniana Elina Svitolina el jueves en una semifinal ⁠marcada por la tensión geopolítica.

La bielorrusa Sabalenka, primera cabeza de serie del torneo, luchará por su tercera corona en Melbourne Park en cuatro años y su quinto título de Grand Slam en total contra la ganadora ⁠de la ‌segunda semifinal entre ​Jessica Pegula y Elena Rybakina en la Rod Laver Arena.

"No me lo puedo creer. Es un logro increíble, pero ​aún no he terminado", declaró la número uno del mundo en la pista. «Estoy muy contenta con la victoria. Es ‌una rival muy dura y ha jugado un tenis increíble toda la semana".

Desde ‌la invasión de Ucrania por parte de Rusia ​en 2022, para la que Bielorrusia sirvió de base, los jugadores rusos y bielorrusos tienen prohibido representar a sus países en los Grand Slams y en los torneos del circuito.

Svitolina ha expresado abiertamente la tensión que le supone jugar contra rivales de esos países y afirmó que esperaba llevar "luz" a su país en el Abierto de Australia tras un duro invierno boreal. Sin embargo, Sabalenka, de 27 años, aplastó esas esperanzas con una furiosa demostración de poderío.

Se convirtió en la tercera mujer de la era profesional en alcanzar la final del Abierto de Australia cuatro veces consecutivas, después ⁠de Evonne Goolagong Cawley (1971-76) y Martina Hingis (1997-2002), que jugaron seis finales consecutivas cada una.

"Estoy destrozada por no haberlo conseguido esta noche", comentó Svitolina a los periodistas. "Por supuesto, ​es muy difícil cuando juegas contra la número uno del mundo en plena forma".

Aunque Svitolina, de 31 años, fue derrotada de forma contundente, luchó con uñas y dientes desde la primera bola hasta la última.

La cabeza de serie número 12 comenzó con tenacidad, golpeando un tiro ganador de derecha a la línea en el primer punto del servicio.

Sabalenka se tambaleó, cediendo dos puntos de break con un revés flojo, pero salió del peligro con un golpe potente.

Hubo tensión al principio, con 2-1, cuando se le concedió un punto ⁠a Svitolina en medio de un peloteo, ya que Sabalenka fue penalizada por obstaculizar el punto con un gruñido tardío.

Indignada, pidió ​una revisión del video, pero el punto se mantuvo, aunque canalizó su frustración rompiendo el servicio de su oponente y luego mantuvo su ventaja por 4-1.

Sabalenka, que mantuvo a Svitolina bien atrás de la línea de fondo, consiguió tres puntos de set y convirtió el tercero, gritando "¡Vamos!" tras un espectacular golpe ‍cruzado de revés. Tras 41 minutos de potencia arrolladora, las armas de Sabalenka finalmente fallaron. Perdió el primer servicio del segundo set con una serie de errores, lo que provocó los vítores de un público ansioso por ver un partido reñido, pero se recompuso y rompió el servicio de la ucraniana dos veces seguidas.

Svitolina nunca bajó la cabeza y consiguió un punto de break cuando perdía 4-2 para volver a poner el partido ​en juego. Sin embargo, Sabalenka no se dio por vencida y, tras un golpe ganador de derecha paralelo para impedir la ruptura, demostró ser imparable.

Con dos puntos de partido gracias a un potente servicio, Sabalenka cerró el partido con estilo, lanzándose hacia delante con un tiro ganador de derecha cruzado para asegurarse la oportunidad de ‍conquistar su tercer trofeo en Melbourne Park.

(Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; editado en español por Carlos Serrano)