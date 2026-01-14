Una grúa de construcción cae sobre un tren de pasajeros en Tailandia. Hay al menos 12 muertos

BANGKOK (AP) — Al menos 12 personas murieron el miércoles en el noreste de Tailandia cuando una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros, según informaron las autoridades.

La grúa, que se estaba utilizando para construir un ferrocarril elevado de alta velocidad, cayó sobre el tren en movimiento, que viajaba de Bangkok a la provincia de Ubon Ratchathani. El tren descarriló y se incendió, de acuerdo con el Departamento de Relaciones Públicas de Nakhon Ratchasima.

El departamento indicó en una publicación de Facebook que el incendio estaba bajo control y que los rescatistas estaban buscando a personas atrapadas dentro del tren.

El Ministro de Transporte, Piphat Ratchakitprakan, afirmó que al menos 12 personas murieron y que había 195 personas a bordo del tren. Añadió que ha ordenado una investigación sobre el accidente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.