Una huelga de dos días paraliza los autobuses, tranvías y trenes en Alemania

BERLÍN, 27 feb (Reuters) - Autobuses, tranvías y trenes de Alemania paralizaron sus actividades a primera hora del viernes, al secundar los trabajadores del transporte local el llamamiento del sindicato del sector público Verdi para convocar una huelga los días 27 y 28 de febrero

El sindicato quiere influir en las negociaciones sobre las condiciones de trabajo, en particular los horarios y los turnos, los complementos por trabajo nocturno y de fin de semana, y los salarios. Las reivindicaciones concretas varían de un estado a otro

Las negociaciones sobre un convenio colectivo afectan a unas 150 empresas de autobuses, tranvías y trenes de cercanías, con unos 100.000 trabajadores, en estados de toda Alemania, incluidas las ciudades de Berlín y Hamburgo. (Escrito por Friederike Heine; edición de Michael Perry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)