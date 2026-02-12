Una huelga obliga a Lufthansa a cancelar casi 800 vuelos en Alemania

Lufthansa anunció haber cancelado este jueves unos 800 vuelos con salida desde Alemania, debido a una huelga de pilotos y personal de cabina.

"En total, se han cancelado hoy casi 800 vuelos de Lufthansa, Lufthansa Cityline y Lufthansa Cargo, lo que ha afectado a unos 100.000 pasajeros", declaró el grupo en un comunicado.

La huelga afectó especialmente a los aeropuertos de Fráncfort, Berlín, Hamburgo y Düsseldorf, según las páginas web de los aeródromos. Por el contrario, en Múnich la mayoría de los vuelos despegaron según lo previsto.

Los pasajeros pueden aplazar el viaje o solicitar que les reembolsen el billete. Para los viajes en el interior de Alemania pueden usar gratuitamente las conexiones ferroviarias operadas por Deutsche Bahn, explicó un portavoz a AFP.

El movimiento social surgió a raíz de un conflicto sobre la jubilación de los pilotos, que el sindicato Vereinigung Cockpit (VC) considera "muy por debajo" del nivel de remuneración anterior.

El objetivo es conseguir un convenio colectivo que "ofrezca seguridad y fiabilidad tanto a los pilotos actualmente en activo como a los nuevos contratados", explica el sindicato en un comunicado.

El sindicato de personal de cabina UFO convoca al mismo tiempo una huelga de advertencia en la filial CityLine, especializada en vuelos europeos, que se encuentra amenazada de cierre.

Lufthansa no ha anunciado oficialmente el cese de las actividades de CityLine, pero el sindicato sostiene que ya está en curso.

"Necesitamos un diálogo constructivo, no una escalada: es la única forma de alcanzar soluciones viables", declaró el director de recursos humanos del grupo, Michael Niggermann, en el comunicado.

Lufthansa, el primer grupo europeo de transporte aéreo, también opera las compañías Eurowings, Austrian, Swiss y Brussels Airlines.