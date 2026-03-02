Una humareda emana de la zona de la embajada de EEUU en Kuwait (periodista de AFP)

Una humareda negra emergió este lunes de la zona donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Kuwait, informó un periodista de la AFP en el emirato del Golfo.

Un poco antes, las sirenas habían sonado en la capital kuwaití y las autoridades dijeron que habían interceptado drones dirigidos contra el país.

La embajada no indicó si había sido alcanzada pero emitió una advertencia de seguridad, pidiendo que la gente se mantenga alejada del edificio.

"No vengan a la embajada", instó la representación estadounidense en un comunicado.

"Hay una amenaza persistente de ataques con misiles y drones", advirtió la legación, que precisó que su personal estaba "confinado en el lugar".

Según las autoridades, los ataques iraníes han dejado hasta ahora cinco personas muertas en el Golfo, una de ellas en Kuwait.

Este lunes, corresponsales de la AFP y residentes escucharon fuertes explosiones en las ciudades de Abu Dabi, Dubái, Doha, Manama y Kuwait.

Los ataques de Irán contra varios países del Golfo en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el sábado han alcanzado bases militares, pero también infraestructura civil, como edificios residenciales, hoteles, aeropuertos y puertos.