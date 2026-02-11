Una IA desentraña los secretos de un juego de mesa de la época romana

Durante años, una piedra caliza redonda y blanca, que data de la época romana y presenta misteriosas líneas geométricas, desconcertó a investigadores holandeses.

Ahora el misterio parece haberse resuelto gracias a la tecnología: se cree que se trata de un antiguo juego de mesa cuyas reglas han sido deducidas por inteligencia artificial.

Mediante imágenes 3D, los investigadores descubrieron que algunas líneas eran más profundas que otras, lo que sugiere que las piezas se movían a diferentes frecuencias.

"Podemos observar el desgaste a lo largo de las líneas de la piedra, exactamente donde se deslizaba una pieza", explicó Walter Crist, arqueólogo de la Universidad de Leiden y especialista en juegos antiguos.

Otros investigadores de la Universidad de Maastricht utilizaron posteriormente un programa de inteligencia artificial, de nombre Ludii, que fue entrenado con las reglas de unos 100 juegos antiguos de la misma región que la piedra romana.

La computadora "produjo docenas de posibles conjuntos de reglas. Luego se autoevaluaba e identificó algunas variantes que resultaban agradables para los humanos", afirma Dennis Soemers, de la Universidad de Maastricht.

Sin embargo Soemers hizo una salvedad: "Si se le da a Ludii un patrón de líneas como el de esta piedra, siempre encontrará reglas para el juego. Por lo tanto, no podemos estar seguros de que los romanos lo jugaran exactamente de esta manera".

El objetivo de este "juego de estrategia engañosamente simple pero emocionante" era cazar y atrapar las piezas del oponente en el menor número de movimientos posible. La investigación científica y las reglas del juego se publicaron en la revista Antiquity.