Una imparable Sabalenka arrolla a Jovic y avanza a semis del Abierto de Australia

La implacable número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, se impuso este martes sin despeinarse a la joven estadounidense Iva Jovic y se clasificó a las semifinales del Abierto de Australia, donde sigue encaminada a llevarse su tercer título en Melbourne.

La bielorrusa se impuso por 6-3 y 6-0 bajo un calor abrasador, y se enfrentará a la tercera cabeza de serie, la estadounidense Coco Gauff, o la ucraniana Elina Svitolina (12ª).

La victoria le aseguró a la jugadora de 27 años su decimocuarta semifinal de Grand Slam y la cuarta consecutiva en el primer gran torneo de la temporada.

Sabalenka, que en este torneo no ha perdido ningún set, ganó en Melbourne en 2023 y 2024, y parecía destinada a otra corona el año pasado, pero fue sorprendida en la final por Madison Keys, que quedó eliminada el lunes.

"Estas adolescentes me han puesto a prueba en las últimas rondas", dijo Sabalenka. "Fue un partido difícil. No se fijen en el marcador, no fue nada fácil. Jugó un tenis increíble. Me obligó a subir mi nivel. Y estoy muy contenta con la victoria".

La derrota puso fin al sueño de Jovic (29ª), de apenas 18 años y la jugadora más joven entre las 100 mejores del mundo.

En las rondas previas sorprendió a la dos veces finalista de Grand Slam Jasmine Paolini (7ª), y arrolló a la experimentada kazaja Yulia Putintseva.

Sin embargo, Sabalenka fue un obstáculo insuperable y derritió su juego en los hasta 38 grados que marcó el termómetro en la Rod Laver Arena.