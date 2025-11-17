Una importante empresa de defensa ucraniana nombra a Mike Pompeo miembro de su consejo asesor

KIEV, 17 nov (Reuters) -

Un importante fabricante ucraniano de drones y misiles dijo el lunes que ha nombrado al exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo para su recién lanzado consejo asesor, una medida destinada a reforzar la supervisión mientras la firma es investigada por las autoridades anticorrupción.

Fire Point, cuyo dron FP-1 ha sido fundamental para los ataques de largo alcance de Ucrania contra Rusia, dijo que estaba "alineando nuestro marco de gobernanza con los principales estándares internacionales" al nombrar a Pompeo, que estuvo a cargo de la política exterior de EE. UU. de 2018 a 2021 en el primer gobierno de Donald Trump.

La empresa, que también ha desarrollado el misil de crucero Flamingo que Ucrania espera escalar a medida que crece su industria armamentística, es objeto de una investigación de los organismos anticorrupción ucranianos por precios inflados, según el diario local Kyiv Independent.

"Las ideas estratégicas del secretario Pompeo y su profundo conocimiento de los asuntos mundiales serán inestimables mientras seguimos creciendo y reforzando nuestras prácticas de gobierno", dijo la compañía en un comunicado, sin mencionar la investigación.

Fire Point planea construir una fábrica de combustible para cohetes en Dinamarca en los próximos meses, según el ministro de Defensa danés.

La lucha contra la corrupción y la mejora de la gobernanza son fundamentales para Kiev, que busca más apoyo financiero y militar de Occidente para su lucha contra las fuerzas rusas y para la candidatura de Ucrania a la adhesión a la Unión Europea. (Información de Dan Peleschuk; información adicional de Max Hunder; edición de Saad Sayeed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)