Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria, dice Lula en cumbre del Mercosur

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado durante una cumbre de presidentes del Mercosur que una guerra en Venezuela provocaría "una catástrofe humanitaria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.