Una intrigante señal cósmica resulta una interferencia terrestre

Una señal candidata intrigante captada en 2020 por Breakthrough Listen ha sido sometida a un análisis intensivo que sugiere que es poco probable que se origine en el sistema Proxima Centauri.

En cambio, parece ser un artefacto de la interferencia basada en la Tierra de las tecnologías humanas . Dos artículos de investigación, publicados en Nature Astronomy, discuten tanto la detección de la señal candidata como un proceso de análisis de datos avanzado que puede discernir con precisión los "falsos positivos".

Breakthrough Listen (un programa de Breakthrough Initiatives) es un programa de ciencia astronómica que busca firmas tecnológicas, signos de tecnología que puede haber sido desarrollada por inteligencia extraterrestre.

Para ello utilizada algunos de los radiotelescopios más grandes del mundo, incluido el telescopio CSIRO Parkes en Nueva Gales del Sur, Australia. Uno de los objetivos monitoreados por Parkes es Proxima Centauri, la estrella vecina más cercana al Sol, a una distancia de poco más de 4 años luz. La estrella es una enana roja orbitada por dos exoplanetas conocidos. El equipo de Listen escaneó el objetivo en un rango de frecuencia de 700 MHz a 4 GHz, con una resolución de 3,81 Hz; en otras palabras, realizó el equivalente a sintonizar más de 800 millones de canales de radio a la vez, con una sensibilidad de detección exquisita.

Shane Smith, investigador universitario que trabaja con el científico del proyecto Listen doctor Danny Price, analizó en 2020 los datos de estas observaciones a través de la línea de búsqueda de Breakthrough Listen. Detectó más de 4 millones de "hits", rangos de frecuencia que tenían señales de emisión de radio. En realidad, esto es bastante típico de las observaciones de Listen; la gran mayoría de estos impactos constituyen el pajar de las emisiones de la tecnología humana.

Según explica Breaktrough Initiatives en un comunicado, al igual que con todas las observaciones de Listen, la tubería filtra las señales que parecen no provenir de un transmisor a una gran distancia de la Tierra, de acuerdo con dos criterios principales:

-- En primer lugar, ¿la señal cambia constantemente de frecuencia con el tiempo? Se esperaría que un transmisor en un planeta distante estuviera en movimiento con respecto al telescopio, lo que provocaría una deriva Doppler similar al cambio de tono de una sirena de ambulancia cuando se mueve en relación con un observador. Rechazar hits sin tales signos de movimiento reduce el número de hits de 4 millones a alrededor de 1 millón para este conjunto de datos en particular.

-- En segundo lugar, para los impactos que quedan, ¿parecen provenir de la dirección del objetivo? Para determinar esto, el telescopio apunta en la dirección de Proxima Centauri, y luego apunta hacia afuera, repitiendo este patrón de "ENCENDIDO - APAGADO" varias veces. Se espera que las fuentes de interferencia locales afecten tanto a las observaciones ON como OFF, mientras que una firma tecnológica candidata debería aparecer solo en las observaciones ON.

Incluso después de aplicar ambos filtros de datos, quedan algunos candidatos que deben inspeccionarse visualmente. A veces, una señal débil es realmente visible en las observaciones OFF, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser captada por algoritmos automatizados. A veces, aparecen señales similares en las observaciones vecinas, lo que indica fuentes de interferencia que pueden encenderse y apagarse en el período equivocado, o el equipo puede rastrear las señales a los satélites que comúnmente transmiten en ciertas bandas de frecuencia.

De vez en cuando queda una señal intrigante y debe someterse a más controles. Smith descubrió una señal de interés de este tipo en las observaciones de Listen de Proxima Centauri utilizando el telescopio Parkes. Una señal de derivación Doppler de banda estrecha, que persiste durante cinco horas de observaciones, que parece estar presente solo en las observaciones "ON" de la estrella objetivo y no en las observaciones "OFF" intercaladas, tenía algunas de las características esperadas de un candidato a firma tecnológica.

La Dra. Sofia Sheikh, actualmente investigadora postdoctoral del equipo Listen en UC Berkeley, investigó un conjunto de datos más amplio de observaciones tomadas en otras ocasiones. Encontró alrededor de 60 señales que comparten muchas características del candidato, pero que también se ven en sus respectivas observaciones OFF.

"Por lo tanto, podemos decir con confianza que estas otras señales son locales del telescopio y generadas por humanos", dice Sheikh. "Las señales están espaciadas a intervalos de frecuencia regulares en los datos, y estos intervalos parecen corresponder a múltiplos de frecuencias usadas por osciladores que se usan comúnmente en varios dispositivos electrónicos. En conjunto, esta evidencia sugiere que la señal es una interferencia de tecnología humana, aunque no pudimos identificar su fuente específica. La señal original encontrada por Shane Smith no se detecta obviamente cuando el telescopio apunta lejos de Proxima Centauri, pero dado un pajar de millones de señales, la explicación más probable sigue siendo que se trata de una transmisión de tecnología humana que resulta ser 'extraña' de la manera correcta para engañar a nuestros filtros".