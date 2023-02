Una investigación internacional buscará las causas del cáncer renal, pancreático y colorrectal

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y socios de toda Europa han puesto en marcha un nuevo y ambicioso proyecto que incorporará biorepositorios de cáncer a gran escala y novedosas técnicas de exposómica para comprender las causas del cáncer renal, pancreático y colorrectal.

El proyecto, denominado 'Descubrimiento de las causas de tres tipos de cáncer poco conocidos en Europa' ('DISCERN'), también pretende ayudar a explicar la distribución geográfica de estos tipos de cáncer, incluida su elevada incidencia en Europa central y oriental. El proyecto está financiado por una subvención de la Comisión Europea en el marco de la Misión Horizonte Europa sobre el Cáncer.

'DISCERN' combinará datos de biorepositorios europeos a gran escala que comprenden cohortes poblacionales y series de casos tumorales para cada uno de los tres tipos de cáncer. Integrará las técnicas más avanzadas de exposómica y proteómica, así como tecnologías genómicas, para analizar tanto el tejido normal como el tumoral.

El objetivo de 'DISCERN' es descubrir nuevas causas para cada uno de estos tres tipos de cáncer y proporcionar la base de pruebas crítica necesaria para desarrollar nuevas estrategias de prevención de estos cánceres en Europa.

La reunión inicial del proyecto se celebró virtualmente el 12 de enero de 2023, y los participantes se reunirán en persona en mayo en Barcelona.

Los socios del proyecto 'DISCERN' son el CIIC, la Universidad de Utrecht (Países Bajos), la Universidad de Masaryk (Chequia), el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona), el Institut National de Recherche pour L'agriculture, L'alimentation et L'environnement (INRAE, Francia), la Universidad de Leiden (Países Bajos), el KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo (Suecia), la Universidad de Tartu (Estonia), la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón (IKCC), Digestive Cancers Europe (DiCE) la Universidad de Turín (Italia), el Instituto Catalán de Oncología (ICO), el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), el Instituto Nofer de Medicina del Trabajo (Polonia), el Instituto Nacional de Investigación Oncológica Maria Sklodowska-Curie (Polonia), Neuromed Mediterranean Neurological Institute (Italia), UiT The Arctic University of Norway (Noruega), Pancreatic Cancer Europe (PCE), Imperial College of Science, Technology and Medicine (Reino Unido) y la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Europa Press