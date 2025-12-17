Una joya de Cherki envía al City a semifinales de la Copa de la Liga

Un magnífico gol del internacional francés Rayan Cherki este miércoles marcó el camino para el triunfo 2-0 del Manchester City en su estadio contra el Brentford por cuartos de final de la Copa de la Liga.

El equipo de Pep Guardiola se une al Chelsea en semifinales de la competición, a falta de los duelos Newcastle-Fulham, este miércoles, y Arsenal-Crystal Palace, el 23 de diciembre.

El técnico español solo mantuvo a cuatro titulares del fin de semana, entre ellos Cherki, y fue el 10 francés quien desbloqueó el partido con una deliciosa secuencia frente al área (32').

El prodigio formado en el Lyon controló con el pecho un balón rechazado por la defensa, hizo un recorte con la izquierda para eliminar a un rival y sacó un potente y preciso derechazo cerca de la escuadra.

El delantero de 22 años, designado jugador del partido, celebró su tanto imitando las celebraciones de Erling Haaland (que se quedó en el banquillo), primero en modo robot y luego imitando la meditación zen.

Los Citizens ampliaron la ventaja en la segunda parte al contragolpe con un tiro de Savinho desviado por Kristoffer Ajer (67').

Segundo palmarés más nutrido en la Copa de la Liga (ocho títulos), el City no levanta el trofeo desde 2021.

-- Resultados y programa de los cuartos de final de la Copa de la Liga:

Martes 16 de diciembre:

Cardiff City (3ª) - (+) Chelsea 1 - 3

Miércoles 17 de diciembre:

(+) Manchester City – Brentford 2 - 0

Newcastle – Fulham

Martes 23 de diciembre:

(20:00 GMT) Arsenal - Crystal Palace

-- Los clubes precedidos de un (+) están clasificados para la siguiente fase.