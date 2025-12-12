Una jueza bloquea nuevo intento de detener a salvadoreño Kilmar Abrego

Por Mike Scarcella

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) - Una jueza federal bloqueó el viernes un esfuerzo para que Kilmar Abrego volviera a estar bajo custodia un día después de su liberación.

Abrego, cuya deportación sin el debido proceso se convirtió en un punto de inflamación en la represión de la inmigración del presidente Donald Trump, fue liberado de una instalación de Inmigración y Aduanas en Pensilvania el jueves por la noche después de que la jueza de distrito Paula Xinis ordenara su liberación de forma temporal.

Luego de ese fallo, un juez de inmigración presentó una nueva orden diciendo que Abrego debe presentarse de nuevo a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas antes de las 8 de la mañana del viernes. Los abogados de Abrego pidieron entonces a la jueza que emitiera una orden de restricción temporal para bloquear la última orden de detención de inmigración.

Xinis, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Maryland, accedió a la petición de sus abogados el viernes por la mañana, impidiendo que las autoridades de inmigración volvieran a detener a Abrego.

“Para que el público tenga alguna fe en la Administración ordenada de la justicia, el remedio de la corte no puede ser tan rápida y fácilmente alterado sin más información y consideración”, escribió Xinis.

La batalla migratoria de Abrego comenzó en marzo, cuando fue deportado sin el debido proceso a una prisión de su El Salvador natal y devuelto a Estados Unidos en junio para ser acusado de tráfico de personas.

Su caso se ha convertido en un símbolo de la agresiva represión de la inmigración de la administración Trump, con funcionarios del gobierno retratando a Abrego como un peligro para la seguridad pública y críticos acusando a la administración de pisotear los derechos legales en su intento de deportar a millones que viven ilegalmente en los Estados Unidos. (Reporte de Mike Scarcella y Doina Chiacu; Editado en Español por Manuel Farías)