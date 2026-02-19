Una jueza desestima el respaldo a las detenciones masivas bajo el gobierno de Trump

Por Nate Raymond

Una jueza federal rechazó el miércoles la decisión de una junta administrativa que respaldaba la política del Gobierno de Trump de detener a miles de personas arrestadas durante su campaña de represión migratoria

La jueza federal Sunshine Sykes, de Riverside (California), anuló la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración tras determinar que el Gobierno no había cumplido con su orden anterior, que declaraba ilegal la política subyacente de negar a los detenidos la posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza

La sentencia de Sykes del miércoles, en una demanda colectiva que afecta a migrantes de todo el país, es más contundente que las decisiones de otros cientos de jueces estadounidenses que consideran ilegal la política y ordenan que los detenidos sean puestos en libertad o se les conceda una audiencia de fianza

Sykes, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, calificó las medidas del Gobierno de "descaradas" y lo acusó de intentar continuar su "campaña de acciones ilegales" al seguir negándose a conceder audiencias de fianza a pesar de su fallo anterior

"Los demandados han sobrepasado con creces los límites de la conducta constitucional", escribió Sykes

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que supervisa la junta, no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios

La sentencia de Sykes significa que la decisión de la junta ya no puede ser utilizada por los jueces de inmigración para denegar las audiencias de fianza, dijo Niels Frenzen, profesor de la Facultad de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California, que representó a los demandantes

"Esperamos que el DHS y los tribunales de inmigración cumplan ahora con las órdenes del tribunal de conceder audiencias de fianza a los miles de no ciudadanos que han sido detenidos", dijo en un comunicado

La ley federal de inmigración prescribe la detención obligatoria de los "solicitantes de admisión" en Estados Unidos, mientras sus casos se tramitan en los tribunales de inmigración y no pueden optar a audiencias de fianza

En contra de una interpretación tradicional de la ley, y como parte de la campaña de endurecimiento de la política de inmigración del presidente Donald Trump, el DHS adoptó el año pasado, la postura de que los no ciudadanos que ya residen en Estados Unidos, y no solo los que llegan a un puerto de entrada en la frontera, reúnen los requisitos para ser considerados solicitantes de admisión

La Junta de Apelaciones de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia, emitió en septiembre una decisión en la que adoptaba esa interpretación, lo que llevó a los jueces de inmigración empleados a nivel nacional por el departamento a ordenar la detención

(Información de Nate Raymond en Boston; edición de Muralikumar Anantharaman, Stephen Coates y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)