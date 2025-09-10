Una jueza suspende temporalmente el despido de la gobernadora de la Reserva Federal

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado de manera temporal el despido de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, quien permanecerá en el cargo mientras impugna la decisión del presidente del país, Donald Trump, que la acusa de cometer fraude hipotecario.

La jueza Jia Cobb ha accedido así a la solicitud de Cook de seguir en el puesto, alegando que esta acusación no constituye una "causa justificada" para su destitución en virtud de la Ley de la Reserva Federal, y considerando que la forma en que fue despedida pudo violar sus derechos procesales constitucionales.

"La mejor interpretación de la disposición sobre causa justificada es que los motivos para destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores se limitan a cuestiones relacionadas con el comportamiento de un gobernador en el cargo y con si ha desempeñado fiel y eficazmente sus funciones legales", ha señalado en un fallo recogido por la agencia de noticias Bloomberg.

En esta misma línea, la magistrada ha considerado que las publicaciones contra Cook del director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, así como del inquilino de la Casa Blanca en redes sociales no constituyen una notificación adecuada de sus acusaciones.

Como resultado de esta sentencia favorable, la gobernadora podrá acudir a la reunión de política monetaria que el organismo celebrará los próximos 16 y 17 de septiembre para votar sobre la bajada de los tipos de interés.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación contra Cook después de que Pulte haya denunciado que ésta incluyó fraudulentamente viviendas en los estados de Míchigan y Georgia como "residencia principal" cuando obtuvo hipotecas en 2021 para conseguir condiciones más favorables en los préstamos.

La gobernadora, que ha rechazado estas acusaciones, interpuso a finales de agosto en un juzgado federal de Washington una demanda contra el mandatario estadounidense alegando que este carece de la autoridad necesaria para rescindir su mandato, que debía expirar en 2028, y denunciando un "intento ilegal y sin precedentes" de desalojarla del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano rector de la Fed.

Forzar la salida de Cook le daría a Trump la oportunidad de asegurar una mayoría de cuatro de siete miembros en la Junta de Gobernadores después de que Adriana Kugler anunciara el 1 de agosto que dejaría su puesto anticipadamente.

Cook se convirtió en la primera mujer afroamericana en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington cuando fue nombrada por el expresidente Joe Biden en 2022.