Una jungla en el corazón de Palermo

En el departamento de Nacho Legeren, creador de Casa Libra la vida cotidiana transcurre entre el verde, el color y una energía que celebra lo auténtico.

A pocas cuadras de los bosques de Palermo, Nacho Legeren encontró un departamento lleno de luz donde las plantas crecen libres y el diseño local tiene lugar propio. Allí vive desde hace casi dos años con su pareja y sus dos gatos.

Sensible y curioso, Nacho se define como alguien que necesita habitar espacios con alma. Su historia cambió durante la pandemia, cuando dejó su trabajo en MTV para dedicarse de lleno a su proyecto personal: @casa_libra, una comunidad digital que combina deco, botánica y creatividad. Lo que comenzó como una tienda online de plantas, hoy es un universo de inspiración que crece día a día, impulsado por su estilo descontracturado y espontáneo.

Su casa también funciona como estudio: un escenario cambiante donde graba los contenidos que comparte con su comunidad. Desde ese espacio íntimo y lleno de color, Nacho mezcla humor, diseño y un profundo amor por la naturaleza GENTILEZA OHLALÁ!/ Cecilia Longar

“Soy un gran buscador de tendencias: me encanta descubrir nuevos creadores, recorrer ferias y probar cosas distintas. Me gusta que la casa evolucione conmigo”, dice.

De marcada identidad

El living es el lugar de la casa donde la vida sucede. Allí conviven un sillón verde de líneas redondeadas (Pacify), una mesa ratona estilo Mid Century, una alfombra irregular de @elalfombrerio y un sinfín de objetos que Nacho define como “detash”, su palabra inventada para hablar del mix entre detalle y stash.

La mesa auxiliar verde de @estudio.te sostiene un sifón convertido en florero (@art.bytina), velas talladas a mano de @particula.tienda y piezas de cerámica artesanal de @conimarchini. Todo se complementa con pequeñas obras en miniatura de @vevucoco y, claro, una presencia constante: el follaje que inunda cada rincón.

“Los detalles son todo: en la deco, podés hacer zoom y descubrir que cada cosa cuenta una historia”, asegura Nacho GENTILEZA OHLALÁ!/ Cecilia Longar

Dos habitaciones, dos mundos

Aunque comparten el hogar, Nacho y JP eligieron dormir en cuartos separados: una decisión que, lejos de distanciarlos, les da libertad y armonía. “El de JP es más grande porque yo tomé toda la casa”, bromea Nacho. Aun así, él fue quien se ocupó de la decoración: textiles con color, un escritorio funcional y ropa de cama de @philomenahome que combina con las cortinas y el respaldo de @chrisdesign.shop.

El cuarto de JP es el más amplio de la casa GENTILEZA OHLALÁ!/ Cecilia Longar

JP, más práctico y racional, aporta el equilibrio necesario en este universo de formas y texturas. Juntos disfrutan de la vida doméstica tanto como de la social: les encanta cocinar, ver series en el proyector o salir a escuchar música electrónica.

El santuario de Nacho

El cuarto de Nacho es, sin duda, su refugio personal. Lo diseñó como un espacio cálido y envolvente, con una cama tatami de @materialesenmovimiento, textiles en tonos de su marca preferida @posto.deco y una mesa de luz en madera clara (@calm.es.simple).

En la habitación de Nacho domina el verde GENTILEZA OHLALÁ!/ Cecilia Longar

Las plantas, adentro y afuera, son parte esencial del ambiente, junto con una lámpara roja de piedra y algunos juguetes y peluches que revelan su costado lúdico.

Color, humor y diseño local

El color es un eje fundamental en Casa Libra. El verde, omnipresente en sus plantas, convive con otros tonos vibrantes que le dan dinamismo a cada ambiente. En el toilette, por ejemplo, apostaron por un mix atrevido: azulejos falsos sobre las paredes originales, pintura azul intensa y un vanitory reciclado.

Los colores primarios en el baño dan un aire lúdico GENTILEZA OHLALÁ!/ Cecilia Longar

El resultado, complementado por cuadros de @tienda.picnic y una jabonera con forma de barquito, se volvió un hit entre sus seguidores. “Siento que la casa se fue llenando de color, igual que mi vida”, dice Nacho.

El hall de entrada, por su parte, combina un banco terracota de @holakoneko con una galería de cuadritos recién instalada. Todo se integra bajo una misma premisa: reflejar su identidad a través del diseño argentino.

Las flores además de ser naturales, aparecen en el espacio como obras de arte GENTILEZA OHLALÁ!/ Cecilia Longar

La gran protagonista del living comedor es la boca de luz del techo, desde donde caen helechos que crecen sin pausa. De día, el ambiente se inunda de sol; de noche, las proyecciones sobre la pared transforman la escena. “Cuando vi por primera vez el espejo gigante y la abertura del techo, supe que era para mí”, recuerda. Hoy, ese rincón es su sello y el corazón verde de una casa que respira diseño, calidez y vida.

Agradecemos a OHLALÁ! su colaboración en esta nota.