Una Kasatkina "plenamente australiana", lista para responder a las expectativas en Melbourne Park

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, Australia. 17 ene (Reuters) - La rusa Daria Kasatkina dijo que está lista para abrazar la "buena presión" de un Grand Slam en casa cuando pise la pista de Melbourne Park como ciudadana australiana por primera vez.

La tenista de 28 años jugó en el circuito como deportista neutral después de que se prohibió a las jugadoras rusas competir bajo su propia bandera tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022.

Tras encontrarse en el punto de mira político, Kasatkina se convirtió en una de las pocas jugadoras nacidas en Rusia que criticó de forma pública la guerra, antes de que en marzo se abrió una vía para obtener la residencia permanente en Australia.

Kasatkina, que no ha regresado a Rusia desde que se declaró gay en 2022, publicó el sábado en las redes sociales que había sido confirmada oficialmente como ciudadana de pleno derecho, por lo que puede esperar una cálida recepción de los aficionados locales en el Grand Slam inaugural del año, que comienza el domingo.

"Es una buena presión, así que prefiero esto a lo que he vivido en los dos últimos años", declaró Kasatkina a la prensa el sábado.

"Por primera vez voy a jugar ante un público tan numeroso, así que va a ser especial. Tengo que controlar los nervios, porque nunca me había encontrado en esta situación", comentó. "Pero estoy muy orgullosa y es un cambio muy positivo. Todo el año pasado fue de transición, que me ha llevado a donde estoy ahora"

Kasatkina, que con el número 48 del mundo es la número dos australiana por detrás de Maya Joint, número 32, dijo que ser ciudadana significa algo más que tener un nuevo pasaporte.

"Se trata de aceptación, porque, sinceramente, todo el proceso, el apoyo de la gente, de otros ciudadanos, ha sido increíble", afirmó. "No podía imaginarme que, viniendo de un entorno tan diferente (...) sintiera tanto amor. Desde el año pasado, pero ahora que soy plenamente australiana, estoy orgullosa y agradecida. Es una responsabilidad, pero es lo que buscaba".

(Editado en español por Carlos Serrano)