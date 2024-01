La legisladora del Partido Poder Popular Bae Hyunjin habla en la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, el 31 de mayo de 2023. Una legisladora del partido que gobierna Corea del Sur recibía atención en un hospital de Seúl tras ser agredida por un hombre no identificado que la golpeó en la cabeza con un objeto similar a una piedra, según dijo el jueves la policía surcoreana. (Go Bum-joon/Newsis via AP)

Go Bum-joon - Newsis