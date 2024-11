Una luchadura gauff remonta para vencer a zheng y ganar las finales wta en un emocionante partido

RIAD, 9 nov (Reuters) - La tenista estadounidense Coco Gauff venció el sábado a la china Zheng Qinwen por 3-6, 6-4 y 7-6(2) en una batalla de tres horas para convertirse en la jugadora más joven en ganar las Finales de la WTA desde Maria Sharapova en 2004 y en la primera campeona estadounidense desde Serena Williams hace 10 años.

Gauff, de 20 años, se adelantó por 6-0 en el tie-break del último set antes de alzarse con la victoria y cerrar el año como número tres del mundo por segunda vez consecutiva.

Ha sido el partido más largo de las Finales de la WTA desde 2008, año en que se empezaron a registrar los tiempos.

La medallista de oro olímpica Zheng, séptima cabeza de serie y que debutaba en las Finales de la WTA, ganó el primer set en poco menos de una hora, salvando los cinco puntos de quiebre a los que se enfrentó para mantener a raya a Gauff.

La estadounidense remontó un 3-1 en contra para llevarse la segunda manga y, aunque la excampeona del Abierto de Estados Unidos no pudo convertir dos puntos de partido en el 6-5 del último set, dominó el tie-break, cerrando el encuentro con estilo.

Gauff se recuperó de un break en contra en el segundo set y estuvo dos veces por detrás en el tercero antes de aprovechar los errores de Zheng después de que la china se puso 2-0 por delante.

Zheng, de 22 años, sacaba para el partido con 5-4, pero cuatro errores no forzados le hicieron perder el servicio y permitieron a Gauff remontar.

"Ha sido un gran partido. Qinwen ha jugado un tenis increíble", declaró Gauff, tercera cabeza de serie. "Me esforcé al máximo para aguantar y nunca me rendí.

"Me decía a mí misma: 'es otro punto, otra oportunidad'. He estado en situaciones como ésta en el pasado y he sido capaz de darle la vuelta (...) y fui capaz de hacerlo de nuevo hoy".

La jugadora más joven

De camino a la victoria, Gauff se convirtió en la jugadora más joven en 18 años en derrotar tanto a la número uno como a la número dos del mundo en un torneo, desde la rusa Sharapova en el Abierto de Estados Unidos de 2006.

Gauff perdió ante Barbora Krejcikova, pero derrotó a su compatriota Jessica Pegula y a la defensora del título y número dos del mundo, Iga Swiatek, para terminar 2-1 en el Grupo Naranja. A continuación, sorprendió a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en semifinales.

Esta temporada, Gauff ha alcanzado las semifinales del Abierto de Australia y del Abierto de Francia, ha ganado el Abierto de China en Pekín y ha llegado a semifinales en Wuhan.

Tras perder su primer partido ante Sabalenka en las Finales de la WTA, Zheng venció a Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, y a Jasmine Paolini, cuarta, para terminar segunda del grupo púrpura antes de superar a Krejcikova, campeona de Wimbledon, en semifinales.

Gauff también ganó su único enfrentamiento previo con Zheng en mayo, en los cuartos de final del Abierto de Italia disputado en Roma.

Zheng se convirtió en la segunda jugadora china en alcanzar el partido decisivo de las Finales de la WTA, después de Li Na en 2013.

"Quiero dar las gracias a todos los que han venido esta noche. Ha sido una semana muy larga. Gracias a todo el personal y a mi equipo porque intentan mantenerme sana", dijo Zheng.

"He pasado por muchos partidos este año, pero sigo en la pista luchando. Gracias a ustedes. No estaría aquí sin ustedes. Enhorabuena a la campeona. Es tu primer título aquí. Te deseo un gran futuro". (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters