Una madre superiora acosaba y maltrataba a las monjas de su congregación en París, según un informe

Una madre superiora aisló y acosó durante décadas a las monjas que estaban a su cargo en una congregación del barrio de Montmartre, en el norte de París, reveló un informe divulgado este jueves.

Las acusaciones contra esa monja, que murió en 2016 -entre las que no se cuenta ninguna de abuso sexual- son las últimas de una serie de denuncias presentadas contra responsables religiosos franceses en los últimos años.

La madre Marie-Agnès dirigía la comunidad de las Benedictinas del Sagrado Corazón, a algunas de las cuales a veces se las escucha cantar en la basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, desde 1969.

Una comisión de investigación entrevistó a 86 monjas y 28 exmonjas para evaluar mejor las acusaciones de malos tratos ocurridos supuestamente entre 1969 y 2012.

En ese tiempo, la madre Marie-Agnès y sus aliadas supervisaban un sistema que espiaba, acosaba, abusaba físicamente e incluso robaba dinero de las mujeres que se unían a la orden, según los resultados de la investigación, publicados este jueves.

Los abusos físicos incluían "comidas forzadas y desequilibradas" y "la alimentación forzada hasta el vómito", indicó la comisión en su informe.

La madre superiora y dos ayudantes reclutaban a monjas jóvenes, a las que metían prisa para que pronunciaran sus votos antes de que pudieran cambiar de opinión, y luego las aislaban de sus familias.

Mantenían su control sobre ellas escuchando sus conversaciones con la gente que iba a verlas y leyendo sus cartas, según el reporte.

Las espiaban, chantajeaban e incitaban a delatar a compañeras, y también las sobrecargaban de trabajo o drogaban a las más rebeldes para mantenerlas a raya.

Durante la última década, la congregación "se convirtió en un estado policial", recoge el informe, citando a una de las monjas.

La dirección se hacía cargo del dinero que tenían las mujeres en cuanto llegaban. En algunos casos, las tres responsables incluso vaciaron las cuentas de ahorro o se apoderaron de sus herencias para utilizarlas "en beneficio propio".

Según el informe, se retiraron más de 857.000 euros en total (US$ 994.000) de las cuentas de cinco hermanas y de la congregación.

Mientras tanto, las tres responsables llevaban un "tren de vida lujoso", indica el reporte, y supuestamente disfrutaban de comidas caras, se iban de vacaciones a la Costa Azul y realizaban inversiones inmobiliarias en un pueblo al noreste de París.