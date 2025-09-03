Una manifestación propalestina obliga a acortar la 11ª etapa de la Vuelta

La undécima etapa de la Vuelta ciclista a España se acortó el miércoles en Bilbao por temor a incidentes con manifestantes propalestinos en la línea de meta y no hubo ganador, anunciaron los organizadores.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta" y "no habrá ganador de etapa", señaló la dirección de la Vuelta, una de las principales competiciones ciclistas del mundo.

Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolparon a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden.

En la general, consolida su primera posición el danés Jonas Vingegaard, que a falta de los 3 kilómetros iba liderando la etapa junto al británico Tom Pidcock.

"La primera vez que cruzamos la línea vimos a los manifestantes intentando ir a la carretera y a la policía tratando de contenerles", relató el líder, dos veces ganador del Tour de Francia, principal cita del ciclismo mundial.

El danés, de 28 años, se mostró "decepcionado" por la imposibilidad de luchar por la victoria de etapa.

"Hoy es el primer cumpleaños de mi hijo. Quería ganar por él, es una pena", lamentó.

Protestas precedentes

Esta 80ª edición de la Vuelta se ha visto salpicada desde el principio por manifestaciones diarias de activistas que protestaban, en particular, contra la presencia del equipo israelí Israel-Premier Tech en la tercera gran competición del año.

El miércoles, antes de la salida de la undécima etapa, varios corredores señalaron los riesgos para su seguridad tras la caída de uno de ellos provocada durante una de estas protestas.

"Entiendo que la situación no es buena, pero ayer sufrí una caída debido a una manifestación en la carretera. Por favor, solo somos ciclistas que hacemos nuestro trabajo y, si esto sigue así, nuestra seguridad ya no está garantizada. Nos sentimos en peligro", insistió el ciclista italiano Simone Petilli en redes sociales.

El escalador del equipo belga Intermarché se cayó al suelo el martes durante la décima etapa cuando varios manifestantes cruzaron la carretera al paso del pelotón, que circulaba a gran velocidad, obligando a los ciclistas a frenar bruscamente.

Durante la contrarreloj por equipos de la quinta etapa, en Figueres, Cataluña, militantes con pancartas y banderas palestinas intentaron bloquear a los corredores del equipo Israel-PT.

"Lección de humanidad"

El gobierno de España, del socialista Pedro Sánchez, reconoció oficialmente el Estado de Palestina en mayo de 2024, junto con Irlanda y Noruega, y ha convertido el apoyo incondicional a la causa palestina en uno de los ejes principales de su política exterior desde hace 18 meses.

Y, al igual que sus aliados de extrema izquierda en el gobierno, recientemente calificó de "genocidio" la situación en el territorio palestino de Gaza.

"La sociedad española está dando una lección de humanidad. Las protestas en La Vuelta demuestran nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos. En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten en peligro porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya", escribió en su perfil de BlueSky la ministra de Infancia y Juventud española, Sira Rego, de origen palestino.

Desde la formación de extrema izquierda Podemos, que está fuera del gobierno, también se aplaudieron las protestas: "Qué orgullo. La movilización de la gente es imparable. Este es el camino", escribió en X su secretaria general, Ione Belarra.

Las posiciones del gobierno español han sido aplaudidas en los últimos meses por los países árabes, pero le han valido duras críticas por parte del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, que en mayo de 2024 decidió llamar a consultas a su embajadora en España.

En el país, la causa palestina es muy popular, especialmente entre los militantes de izquierda, y en muchas ciudades se pueden ver banderas palestinas colgadas en los balcones u ondeando en fiestas y manifestaciones.

El jueves, la Vuelta a España continúa con una decimosegunda etapa entre Laredo y los Corrales de Buelna, con dos puertos en el menú (Alisas y Collada de Brenes, de segunda y primera categoría, respectivamente).

