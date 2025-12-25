Una masa de aire frío dejará este viernes nieve en el norte y temperaturas de -6ºC en Asturias, Cantabria y CyL

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - El nieve y el frío pondrán este viernes en riesgo a una decena de provincias de la mitad norte donde se pueden alcanzar mínimas de 6 grados bajo cero provocadas por una masa de aire frío. Asturias, Comunidad de Madrid, Cantabria, León, Palencia y Zamora tienen activos avisos por bajas temperaturas, y Castellón, Barcelona, Girona y Lérida por nieve. En Cataluña, Girona y Barcelona estarán en situación de riesgo importante por oleaje, aviso que pasará a ser amarillo en Tarragona y Valencia. Alicante y Valencia también están en riesgo por lluvia. Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan, además, cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña donde podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo. En el resto habrá intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte al final del día. Nevará en cotas por encima de 800-1.200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100-1.300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas. En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña. Habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También se registrará un descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. Los vientos serán moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares.