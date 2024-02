La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea se abre a ampliar el marco de financiación con fondos europeos de compras conjuntas de munición y misiles para que incluya material fabricado en países afines como Estados Unidos o Reino Unido, en un momento de enorme necesidad en Ucrania, han confirmado varias fuentes europeas a Europa Press.

Los embajadores de los 27 ante la UE tendrán sobre la mesa la decisión de redefinir el marco adoptado el pasado mes de mayo, dotado de 1.000 millones de euros, para compras conjuntas de municiones y misiles de fabricación europea o en Noruega, entiendo como tal aquel material "que hayan sido objeto de una fase importante de fabricación en la UE o en Noruega, consistente en su montaje final".

En un momento de necesidad acuciante en Ucrania de munición, lo que se ha traducido en perder posiciones en el frente de batalla, como la ciudad de Avdivka, distintas delegaciones explican que hay una creciente mayoría de Estados miembros que apuestan por incentivar las compras, aunque no sean de material europeo, para priorizar las entregas a Kiev.

"Un gran número de Estados miembros quiere más apertura con el formato", resume una fuente diplomática, mientras que otras sugieren que Francia, principal defensor de limitar las compras a la industria de la Defensa europea está empezando a virar su posición para permitir compras de fuera del bloque, algo que siempre han defendido los países nórdicos y bálticos.

Hasta que se aprobó el plan, el debate entre socios europeos giró en torno a si los componentes y elementos de los equipos militares que se fabriquen y adquieran con fondos comunes de la UE debían ser 100% europeos, una visión rígida que defendía el gobierno francés y que reducía las opciones de compras conjuntas en armerías europeas ya identificadas en 11 Estados miembros. Finalmente la presidencia sueca del Consejo elaboró una propuesta de compromiso que establecía como producción europea la munición y misiles que se ensamblara en Europa.

En todo caso, se permitía que las cadenas de valor incluyan a operadores que estén establecidos fuera de la UE, y se contemplaban las reglas generales de origen de mercancías que fijan que los productos cuya producción intervenga más de un país o territorio se considerarán originarias del país o territorio en el que o territorio en el que hayan sido objeto de la última transformación. Así las cosas Suecia dio con una fórmula que parecía contentar tanto a los países de la UE que querían priorizar la fabricación europea como aquellos que entendían que la urgencia era suministrar armamento a Ucrania, independientemente de su origen.

La cuestión de usar fondos europeos para compras de material de fuera de la UE ya la suscitó la semana pasada el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, cuando aseguró que los 27 podrían recibir fondos europeos de adquisiciones de material proveniente de fuera de la UE y Noruega.

"He clarificado a los Estados miembros, si ustedes quieren hacer una petición de compra a un suministrador que no es europeo, porque les parece que les da mejores condiciones o se lo suministra más rápidamente, no le excluimos del reembolso al que tiene derecho. No excluimos. Igualmente sería reembolsado", dijo entonces en unas declaraciones en medio del debate generado entre Estados miembros. Aunque formalmente estas compras no se beneficiarían de subvenciones europeas con las condiciones actuales, una fuente señala que el jefe de la diplomacia europea "abre y promueve los debates" por lo que está en manos de los Estados miembros cambiar las reglas y adaptar el marco para que esto sea posible.

En este sentido, recuerda el debate desencadenado por Borrell cuando aseguró dos días después del inicio de la invasión rusa de Ucrania que los 27 enviarían cazas a Kiev, algo que en el momento generó muchas críticas pero que ha terminado sucediendo pues los Estados miembros han facilitado al Ejército ucraniano tanto aviones de combate MiG como F-16.