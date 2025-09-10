Una misión china visitará estado brasileño afectado por brote de gripe aviar, dice CEO de JBS

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 10 sep (Reuters) - Una delegación china visitará el sureño estado de Rio Grande do Sul, afectado por un brote de gripe aviar en mayo, lo que aumenta las esperanzas de que Brasil pueda reanudar pronto la venta de productos avícolas a su principal comprador.

Gilberto Tomazoni, presidente ejecutivo de JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, dijo el miércoles en un acto del sector que la visita tendrá por objeto verificar las condiciones sanitarias del estado después de que el brote de gripe aviar del que informaron las autoridades desencadenó prohibiciones comerciales.

Tomazoni dijo que China puede reanudar la compra de productos avícolas brasileños, pero agregó que las negociaciones aún están pendientes después del brote, que fue controlado en junio.

"Tengo entendido que una misión china vendrá a Rio Grande do Sul este mes", dijo Tomazoni. "Creo que China también se abrirá".

Cuando se le preguntó si cree que China reanudará la compra de productos de pollo de Brasil este mes, dijo que sí, añadiendo, sin embargo, que "esto es algo que no podemos controlar". (Reporte de Roberto Samora; Escrito por Ana Mano; Editado en Español por Ricardo Figueroa)