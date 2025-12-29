Una misión de la ONU visita El Fasher, "epicentro del sufrimiento humano" de la guerra en Sudán

Habitantes traumatizados sobreviviendo en unas "condiciones indignas" sin agua ni saneamiento: es el panorama constatado por un equipo de la ONU en la ciudad de El Fasher, en el oeste de Sudán, tomada por los paramilitares.

Sudán está desde abril de 2023 sumido en una guerra entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar.

El Fasher, que cayó en manos de las FAR en octubre, tras 500 días de asedio, no es más que "el fantasma" de lo que fue, "una escena del crimen", dijo el lunes a la AFP la coordinadora humanitaria Denise Brown, que solo fue autorizada a pasar "unas horas" en esa ciudad.

A petición suya, visitó la ciudad sin escoltas armados, con un grupo de colegas.

"Grandes partes de la ciudad están destruidas", contó Brown. El Fasher se ha convertido en "uno de los epicentros del sufrimiento humano" del conflicto que azota al país.

- Un hospital operativo -

A finales de octubre, las FAR se apoderaron del último bastión del ejército en Darfur, con una ofensiva sangrienta salpicada de ejecuciones, saqueos y violaciones.

Desde entonces, impusieron un apagón informativo en la ciudad, que quedó aislada del mundo. Excepto los videos de los abusos cometidos por los paramilitares y publicados por ellos mismos, se ha filtrado muy poco de lo que allí sucede.

El viernes, el equipo de la ONU pudo entrar en la localidad, donde encontró supervivientes "traumatizados, viviendo bajo lonas de plástico" en unas condiciones "indignas y peligrosas", contó la responsable canadiense, encargada de Sudán dentro de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Antes de la guerra, en El Fasher vivían más de un millón de personas pero ahora no se sabe cuántas quedan.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 107.000 personas han huido de la ciudad.

El equipo fue autorizado a visitar varios lugares: el hospital saudita, refugios para desplazados y cinco oficinas de la ONU, hoy abandonadas.

El complejo hospitalario, uno de los últimos de la ciudad, "todavía se mantiene en pie" y operativo, pero con escasez de antibióticos y de equipos, y casi sin pacientes.

- "La punta del iceberg" -

Sin ayuda humanitaria, en El Fasher faltaba de todo durante los 18 meses que duró el asedio.

Para sobrevivir, los habitantes tuvieron que alimentarse con comida para animales. En noviembre, la ONU confirmó la hambruna en la ciudad.

La gente sobrevive también gracias a un "pequeño mercado" donde pueden encontrar unos minúsculos paquetes de arroz, tomates, cebolla y patatas, y también galletas. "La gente no tiene medios para comprar más", explicó Brown.

El equipo "no pudo ver a ninguno de los detenidos, y pensamos que hay", precisó la responsable. "No hemos visto más que la punta del iceberg", reconoció.

Según los análisis de imágenes satelitales y los testimonios recabados por la AFP, los abusos son moneda corriente en El Fasher, donde también habría fosas comunes. Sin embargo, Brown prefirió no pronunciarse al respecto, y remitió a los expertos de la ONU en Derechos Humanos, que están elaborando un informe sobre las atrocidades cometidas en la ciudad sudanesa.

La guerra en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos y expulsado de sus hogares a 11 millones de personas, víctimas de la "peor crisis humanitaria del mundo", según la ONU.