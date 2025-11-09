Una muerta y seis rescatados en naufragio de barco de migrantes en Malasia

Al menos una mujer se ahogó y seis personas fueron rescatadas tras el naufragio de un barco con unos 90 migrantes a bordo cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia, informó el domingo la policía malasia.

"Un barco con 90 personas habría naufragado" hace tres días, indicó a periodistas el jefe policial del estado de Kedah, Adzli Abu Shah.

Agregó que otras dos embarcaciones con cifras similares de pasajeros fueron declaradas como desaparecidas y que hay operaciones en marcha para encontrar a los sobrevivientes.

El incidente habría ocurrido en las inmediaciones de la isla de Tarutao, cerca del destino turístico malasio de isla Langkawi, según la autoridad marítima del país.

"Hasta ahora, 11 personas, incluido un cuerpo, han sido encontrados", dijo el director marítimo estatal de Kedah, Romli Mustafa.

Agregó que existe la posibilidad de encontrar más víctimas en el mar.

Malasia recibe gran cantidad de migrantes desde áreas pobres de Asia, muchos de ellos indocumentados que trabajan en la construcción o la agricultura.

jhe/tc/mas/hgs