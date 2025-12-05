Una muestra inmersiva dota de movimiento obras modernistas de Monet, Gauguin o Kandinski hasta el 6 de enero en Madrid

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La exposición multisensorial 'De Monet a Kandinski. Arte revolucionario' abre al público este viernes en el Museo Nomad Inmersivo (Madrid), donde propone un recorrido a través de lienzos "vivos" del modernismo, un movimiento "disruptivo con la forma tradicional de hacer el arte", como han señalado desde la institución durante su presentación.

De este modo, la capital se convierte, tras la ciudad alemana de Berlín, en la segunda ciudad europea en acoger esta exposición, que estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2026.

En concreto, a través de ocho capítulos, el público se podrá sumergir en los lienzos más célebres de Claude Monet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Juan Gris, Robert Delaunay, Paul Klee y Vasili Kandinski.

Estas figuras representan las corrientes modernistas —como el impresionismo, puntillismo, posimpresionismo, cubismo o expresionismo— desarrolladas entre finales del siglo XIX hasta principios del XX, periodo caracterizado también por la revolución industrial e inventos como el telégrafo, el daguerrotipo, la radio, la electricidad o el avión.

En rueda de prensa, la responsable de comunicación del Museo Nomad, Almudena Velasco, ha destacado que "el arte moderno fue, en su origen, el primer destello del futuro tecnológico", por lo que cada pintor del modernismo aportó una visión única y un estilo inconfundible mediante obras que "desafiaban las normas estéticas establecidas".

Así, el modernismo cambió "radicalmente" la pintura hacia nuevas dimensiones del pensamiento visual, una ruptura que se ilustra a través de las obras de ocho representantes del modernismo, presentadas en una combinación de proyecciones de alta resolución, animaciones gráficas y música, desarrolladas por la productora Visión Multimedia Projects.

De esta forma, las paredes y el suelo del espacio proyectan durante 40 minutos imágenes que, por ejemplo, recrean pinceladas que van revelando la obra o le dan movimiento al trazo de la pintura, a un ritmo marcado por la música.

Asimismo, una voz femenina explica la filosofía de cada pintor y una voz masculina recupera textos que escribieron en sus diarios o cartas. Velasco ha explicado que, en el caso de Van Gogh, por ejemplo, se remontaron a sus intercambios con su hermano para "combinar la espectacularidad visual con la visión íntima del artista".

Mientras, 'Magia de los peces', del impresionista Paul Klee, cobra movimiento al mismo tiempo que un narrador explica que el alemán se inspiró en dibujos infantiles y en la "sonoridad musical del color", ya que, "el arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible", como escribió el pintor en 'Confesión creativa' (1920).

El recorrido termina con Kandinsky, que buscó una interrelación entre color y forma para "retratar la profundidad emocional humana más allá de las fronteras culturales y físicas". Además, desarrolló la teoría del arte abstracto, ya que creía que "el color es la tecla, el ojo el martillo, el alma es el piano con muchas cuerdas". "El artista es la mano que, por esta o aquella tecla, hace vibrar adecuadamente el alma humana", escribió en su libro 'De lo espiritual en el arte'.

En cualquier caso, Velasco ha asegurado que "una exposición inmersiva nunca puede sustituir a la obra original" ya que, como ha precisado, "es un camino más para despertar el interés por el arte". "Si le muestras a un joven una pintura de hace más de un siglo con movimiento, la traduces a su lenguaje y, a lo mejor, irá a visitarla a un museo cuando tenga la oportunidad", ha concluido.

Además, con motivo de las fechas navideñas, Nomad Museo ha reservado unos horarios específicos para los más pequeños, que podrán disfrutar de 'Snowy. La magia de la Navidad', el "primer cuento inmersivo de producción española", como ha destacado Velasco en la presentación.