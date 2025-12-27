Una mujer en estado crítico al caerle una farola en Sabadell (Barcelona) durante el temporal

BARCELONA, 27 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Una mujer ha resultado herida grave este sábado a mediodía al caerle una farola en Sabadell (Barcelona) durante el temporal de viento y lluvia, por lo que ha sido trasladada al Hospital Parc Taulí en estado crítico.

También un hombre ha resultado herido leve por el incidente, que ha ocurrido sobre las 12.30 en la plaza Major junto a la calle Pedregar, informan Protecció Civil de la Generalitat y el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) vía X.

Protecció Civil ha advertido de que en las últimas horas se están incrementando las incidencias por viento y lluvia en el área metropolitana de Barcelona y ha pedido "mucha prudencia en la movilidad y las actividades en el exterior", ya que el plan Inuncat sigue en alerta.