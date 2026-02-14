Una mujer muere en ataque ruso con drones en Ucrania

Ataques nocturnos rusos con drones dejaron una mujer muerta en Odesa, en el sur de Ucrania, informaron las autoridades el sábado por la mañana.

Según el jefe de la administración militar regional, Oleg Kiper, los bombardeos dañaron el techo de un edificio residencial.

"Desgraciadamente, una mujer murió en el ataque", añadió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.

En la región sureña de Zaporiyia, el titular de la administración militar, Ivan Fedorov, informó además de un fallecido y tres heridos en ataques perpetrados en las últimas 24 horas.

No precisó las circunstancias de esos bombardeos.

Estos nuevos ataques se producen cuando están previstas para el martes y el miércoles en Ginebra nuevas conversaciones entre Rusia, Ucrania y EEUU sobre una posible solución diplomática al conflicto, que está a punto de entrar en su quinto año.