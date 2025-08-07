LA NACION

Una mujer muerta y 2 oficiales heridos en tiroteo

<p>Llamada por agresión doméstica en un apartamento en Virginia</p>

La mujer fue llevada a un hospital cercano donde murió a causa de sus heridas, dijo la policía.

Shaun M. Boker, de 39 años, está siendo buscado para ser interrogado en relación con los tiroteos, dijo la policía.

Los oficiales del Departamento de Policía de Chesapeake respondieron el miércoles a un informe de agresión doméstica aproximadamente a las 22:30 en un apartamento en el bloque 500 de Willow Bridge Court.

"Al llegar, los oficiales escucharon a una mujer dentro de la residencia pidiendo ayuda", dijo la policía. "Mientras los oficiales intentaron romper la puerta principal para prestar ayuda, un sospechoso desconocido comenzó a dispararles a través de la puerta desde el interior del apartamento. Dos oficiales fueron alcanzados por disparos".

Se cree que las lesiones que sufrieron los dos oficiales en la escena no ponen en peligro su vida y fueron llevados al hospital para recibir tratamiento.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de la mujer, pero sí han dicho que Boker es considerado armado y peligroso. (ANSA).

