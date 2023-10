FREETOWN, Sierra Leona--(BUSINESS WIRE)--oct. 4, 2023--

Una mujer se reencontró esta semana con la enfermera que le salvó la vida hace 30 años, ya que trabaja como voluntaria para la misma organización benéfica de la que procedían sus rescatadores.

Catherine Conteh reunited with the nurse, Aly Hogarth-Hall, who helped save her life 30 years ago. The pair have been reunited and are volunteering together on board Mercy Ships' newest hospital ship the Global Mercy, in Catherine's home country of Sierra Leone. (Photo: Business Wire)

En 1993, Catherine Conteh estaba soportando un agonizante parto de cuatro días en la cama de un hospital de Sierra Leona, donde se enfrentaba a una muerte segura tanto para ella como para su hija.

Pero los gritos de la joven de 18 años fueron escuchados por una enfermera neozelandesa y un anestesista británico que trabajaban como voluntarios en uno de los buques hospitales de la organización benéfica internacional Mercy Ships frente a las costas de Freetown.

Aly Hogarth-Hall y el Dr. Keith Thomson estaban de visita en la Maternidad Princess Christian cuando preguntaron por la mujer a la que oyeron sufrir.

Aly, que ahora tiene 52 años, recuerda: "Como Catherine llevaba cuatro días de parto, la enfermera me dijo que moriría, y el bebé también. Me lo comunicó de una forma muy directa, de manera que me impactó: ese iba a ser el desenlace sin ninguna intervención. Nunca me había enfrentado con una situación similar”.

"No sabía qué hacer, así que pensé: rezaré por esta mujer y entregaré esta situación a Dios".

Cuando terminó la oración de Aly, hace 30 años, sorprendentemente, llegó la ayuda. Al oír la historia de Catherine, el Dr. Thomson se ofreció a pagar de su bolsillo la totalidad de la intervención quirúrgica.

A pesar del estrés del parto de cuatro días, tanto Catherine como su bebé, una niña llamada Regina, estaban completamente sanas.

Catherine consiguió la ayuda que necesitaba. Sin embargo, en Sierra Leona, 26 años después, en 2019, según la OMS, 717 madres mueren anualmente por cada 100.000 nacimientos. Se trata de una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo.

Al rememorar aquel día, Catherine se acuerda de lo que pensó: "Perderé la vida. Si no pasa nada, perderé la vida. Ese pensamiento continuaba resonando en mi corazón, en mi mente".

Recuerda que una enfermera del hospital le dijo: "Mira, estos desconocidos que han venido van a pagar tu cesárea. Así que estamos esperando a que venga el médico para iniciar la intervención".

"En ese momento, todo lo que hizo Aly fue rezar por mí. Ella oró por mí. Y yo lo valoro mucho y estoy agradecida a Dios por eso, ¿sabes? Porque para mí, rezar por alguien es como disponer de una moneda con la que puedes comprar cualquier cosa”.

Tras la cesárea de urgencia, Aly y Catherine forjaron un vínculo para toda la vida. Aly visitó a Catherine en el hospital mientras se recuperaba, acompañada de la estadounidense Gina Willig.

"Yo la llamo hermana y ella me llama hermana", dice Catherine, "porque se necesita un corazón puro y alguien con amor puro, conocer a alguien y al instante amarlo incondicionalmente, ¿sabes?".

Se separaron cuando Aly regresó a Nueva Zelanda. Pasados los años Catherine tuvo que pedir asilo en Australia con su familia a raíz del creciente conflicto en Sierra Leona, su país natal.

Las dos mujeres perdieron el contacto con el paso de los años, pero Catherine llevó a Aly muy cerca de su corazón. Su hija creció sabiendo que sus vidas habían sido salvadas por la amabilidad de unos extraños, y tanto Catherine como Regina llegaron a convertirse en enfermeras, al igual que Aly.

El Dr. Thomson logró reunir a Aly y a Catherine por teléfono, poco antes de fallecer en abril de este año tras una prolongada batalla contra el cáncer.

Catherine dijo: "Volver a oír su voz, después de casi tres décadas, representó para mí un momento muy emotivo. Mi esperanza para mí y Aly es vernos físicamente y darnos ese abrazo de hermanas. Y poder alabar a Dios juntas, ¿sabes?".

El reencuentro

Treinta años más tarde, el 1 de octubre, Catherine se reencontró con Aly mientras trabajaban juntas como voluntarias a bordo del último buque hospital de la organización benéfica internacional Mercy Ships, el Global Mercy, que realizará más de 2.350 intervenciones quirúrgicas en los próximos 10 meses.

Era la primera vez en la que volvían a verse desde su último encuentro en la habitación del hospital de Freetown.

Aly está como voluntaria a bordo del Global Mercy con su marido por tres meses, durante parte de la labor humanitaria que se desarrollará en Sierra Leona. Para Catherine, que venía a bordo del buque hospital como voluntaria en el comedor, el momento tenía un significado aún más profundo.

Catherine dijo: "Volver a verla en persona; no me lo podía creer. No parábamos de sollozar. Lloramos y lloramos.”

"El otro aspecto que me conmueve es que me encuentro en mi ciudad natal, donde nací. He vuelto a casa para servir, no sólo a Mercy Ships, sino a mi país".

Aly comentó: "Volver a ver a Catherine fue como un sueño, y no es algo que esperara hasta que volvimos a contactar hace 18 meses más o menos. Eso es algo que nunca esperé que llegara a suceder, así que fue realmente abrumador".

En su reencuentro la pareja reflexionó sobre el Dr. Thomson y lo mucho que habría significado para él verlas nuevamente juntas.

Aly mencionó: "En cierto modo, éste es su legado. Es un homenaje a él en muchos sentidos, porque su sueño era que nos reuniéramos aquí, y supo que iba a suceder antes de morir".

Catherine explicó que hizo el viaje desde Australia impulsada por los ánimos de su hija Regina, que ahora tiene 30 años y un hijo pequeño.

Y añadió: "Para mí es un privilegio servir. Aparte de ser mi pueblo, cualquier aspecto de servir a alguien es un privilegio porque puede que no tengas ese privilegio mañana, así que, si lo tienes hoy, es una bendición en sí misma. Me sentí muy bendecida por volver y servir a mi gente".

Ambas estarán durante el próximo mes colaborando como voluntarias mientras la tripulación del buque hospital lleva a cabo intervenciones quirúrgicas gratuitas y forma a más de 200 profesionales sanitarios sierraleoneses.

