06/05/2021 Una mujer tiende una emboscada a su marido al llegar a casa del trabajo iniciando una guerra de pistolas de agua . MADRID, 6 may. (EDIZIONES) Llegar a casa y desconectar del trabajo y el estrés no siempre es tarea fácil. Estamos acostumbrados a una rutina donde se exige un esfuerzo y una dedicación durante un período prolongado de horas que provoca un estado de alerta difícil de "apagar" cuando se llega a casa. Difícil, pero no imposible, pues existen algunos consejos. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS