Una nave Cygnus atraca en la Estación Espacial con un solo panel solar

Una nave no tripulada Cygnus con suministros atracó con éxito este 9 de noviembre en la Estación Espacial Internacional pese a cubrir un viaje de dos días y varias órbitas con solo uno de sus dos paneles solares desplegados.

Pese a la falta del suministro energético del segundo panel, la nave espacial de carga de Northrop Grumman contratada por la NASA completó cuatro encendidos de encuentro en su camino a la Estación Espacial Internacional. Para permanecer concentrado en la llegada de la nave espacial a la estación, Northrop Grumman y la NASA tomaron la determinación de no desplegar el segundo panel solar después de que los intentos iniciales de desplegarlo no tuvieran éxito. El equipo de Cygnus está recopilando información sobre por qué la segunda matriz no se implementó según lo planeado.

A las 09:20 UTC, la astronauta de la NASA Nicole Mann capturó la Cygnus utilizando el brazo robótico Canadarm2 de la Estación Espacial Internacional. En la imagen se aprecia cómo solo uno de los panales solares está desplegado a la llegada al complejo orbital. Posteriormente el carguero fue guiado para su instalación en el puerto orientado hacia la Tierra del módulo Unity de la estación, informa la NASA..

La misión, que despegó el 7 de noviembre en un cohete Antares desde la base de Wallops (Virgnia), transporta más de 3,6 toneladas de carga científica, suministros para la tripulación y hardware del vehículo al laboratorio orbital y su tripulación. La nave espacial CRS-18 Cygnus lleva el nombre de la primera mujer estadounidense en el espacio, Sally Ride.

Europa Press