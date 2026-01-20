LA NACION

Una nerviosa Madison Keys avanza a segunda ronda del Abierto de Australia

La estadounidense Madison Keys tuvo un comienzo titubeante en la defensa del título del Abierto de Australia en Melbourne el martes, pero venció a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 7-6 (8/6), 6-1 y avanzó a la segunda ronda.

Keys, novena cabeza de serie, se mostró muy nerviosa en la Rod Laver Arena y perdió los primeros cuatro juegos de su debut, pero logró calmarse para conseguir un peleado triunfo en una hora y 40 minutos de juego.

La estadounidense, que hace doce meses sorprendió a Aryna Sabalenka en un épico partido a tres sets para ganar su primer título de Grand Slam a los 29 años, no logró mantener ese nivel el resto de 2025, donde no pudo ganar otro título.

Comenzó este 2026 con eliminaciones en cuartos de final en Brisbane y Adelaida, y admitió antes de debutar en Melbourne estar nerviosa por ser la campeona defensora.

"He estado pensando en este momento durante prácticamente un año", dijo Keys sobre volver a pisar la cancha central.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en Melbourne. Obviamente, estaba muy nerviosa al principio", dijo Keys, que participa en su quincuagésimo torneo de Grand Slam.

