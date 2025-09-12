Una norma de la CNV generó confusión y polémica en un día caliente con el dólar

Una norma publicada hoy por la Comisión Nacional de Valores (CNV) limitará severamente desde el lunes a los Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs), casas de bolsa y financieras que intermedian entre inversores y los mercados, en las operaciones de cartera que realizan con activos dolarizados y se financian con pesos tomados del mercado de cauciones. La CNV haría una nueva aclaración en horas.

El criterio interpretativo 98 dispuesto por el ente regulador del mercado local de capitales, anticiparon en el mercado, obligará a varias de esas entidades a desarmar las posiciones que habían tomado en las últimas semanas, las que ayudaron a elevar sostenidamente en las últimas ruedas los volúmenes operados con los contratos de dólar futuro a más corto plazo y con el Bonar y Global 2030, el título más negociado para adquirir dólar MEP o Bolsa.

La publicación de esta norma restrictiva disparó fuertes discusiones por las redes sociales entre operadores y analistas de mercado.

De un lado se ubicaron los que alertaban que este condicionamiento promete acentuar la baja del mercado (al obligar a vender), lo que generaría más tensión en una plaza que ya está bajo estrés. “En un momento como este de mucho estrés, justo cuando recuperaste el mercado de pesos, esto lo destruye”, sostuvo por caso un operador.

en un momento como este de mucho stress, justo cuando recuperaste el mercado de pesos, esto lo destruye. Esto lo esperamos de la mersa kuka no de ustedes que son muy prolijos y cuidan los instrumentos. Esto no va equipo economico.. no revientan a un par.. matan al mercado https://t.co/DRcnqz7SwF — El Oráculo de Trenque Lauquen (@laromadelsur) September 12, 2025

Del otro, los que dicen haber detectados volúmenes de operaciones “sospechosos” y coincidentes con un intento desestabilizador del mercado y, por lo mismo, aseguran que esta disposición sólo busca quitarle “volatilidad” a los precios de los instrumentos financieros involucrados.

Desde la CNV, por su parte, niegan que la circular pueda afectar “la operatoria normal del mercado”, aunque avisaron que van a publicar una aclaración sobre sus alcances. “La CNV está en tema. Va a aclararlo”, dijo a través de un posteo en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

“A lo que apunta es a limitar las operaciones de cartera de los brokers: no sé sus clientes: hasta hoy podían vender/comprar dólares al mismo tiempo que se financiaban con caución. Desde el lunes ya no lo podrán hacer. Lo que va a pasar es que va a haber menos liquidez para operar dólar MEP y contado con liquidación (CCL) y marca un intento por intervenir indirectamente sobre el tipo de cambio. Pero que esto se publique un viernes después del cierre del mercado no es buena señal”, explicó a LA NACION un avezado operador que pidió reserva de identidad y lo juzga una muestra más del “nerviosismo” que va ganando al equipo económico y el Gobierno por la escalada del dólar y de la tasa de riesgo país.

Lo que parece quedar claro tras la normativa es que el Gobierno interpreta que enfrenta intentos desestabilizadores del mercado, fogoneados por algunos bancos y ALyCS. “Con sólo mirar las pantallas te das cuenta de que algunos buscan crear zozobra: si no como explicás al que puso aquella orden por US$500 palos en algún momento”, recordó un alto funcionario días atrás al ser consultado al respecto.