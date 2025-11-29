Una nota de la FDA de EE. UU. relaciona 10 muertes infantiles con las vacunas COVID

WASHINGTON, 29 nov (Reuters) - Las vacunas para el COVID-19 probablemente contribuyeron a la muerte de al menos 10 niños que fallecieron por inflamación del corazón, según informó el jefe médico y científico de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Vinay Prasad, a los empleados de la agencia.

"Estas muertes están relacionadas con la vacunación (atribución probable/probable/posible hecha por el personal)", escribió Prasad en un memorando del viernes visto por Reuters. "Se trata de una profunda revelación. Por primera vez, la FDA estadounidense reconocerá que las vacunas COVID-19 han matado a niños estadounidenses".

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. ha cambiado bruscamente la política del gobierno sobre las vacunas COVID, limitando el acceso a ellas a las personas mayores de 65 años, así como a aquellos con condiciones subyacentes.

Kennedy, opositor a las vacunas desde hace mucho tiempo antes de asumir el cargo de salud más importante del país bajo el presidente Donald Trump, también ha relacionado las vacunas con el autismo y ha tratado de reescribir las políticas de inmunización del país.

Durante el primer mandato de Trump, cuando estalló la pandemia, y posteriormente bajo su sucesor Joe Biden, los funcionarios de salud estadounidenses respaldaron firmemente las vacunas como salvavidas. Las vacunas COVID-19 fueron lanzadas en 2020.

El memorando no revelaba las condiciones de salud de los niños ni los fabricantes de vacunas implicados. Los hallazgos se basaron en un análisis inicial de 96 muertes entre 2021 y 2024, que según Prasad "concluye que no menos de 10 están relacionadas" con las vacunas COVID-19.

"Es difícil leer los casos en los que niños de entre 7 y 16 años pueden estar muertos como resultado de las vacunas COVID", escribió Prasad en el memorando.

Anunció planes para reforzar la supervisión de las vacunas.

REVISIÓN DE LA FDA NO HA SIDO REVISADA POR PARES

Las conclusiones de la nueva revisión de la FDA no se han publicado en una revista médica revisada por expertos, según informó anteriormente el New York Times, que añadió que el comité de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirá la próxima semana.

Dorit Reiss, profesora de Derecho en la UC Law San Francisco, que ha escrito sobre vacunas y derecho, criticó a Prasad por sugerir cambios en la aprobación de vacunas respiratorias basándose en la conclusión de una investigación no publicada por lo que, según ella, eran personas desconocidas.

"Es más problemático dado que la experiencia del Dr. Prasad no es en vacunas, pero sería problemático incluso si fuera un experto en vacunas", publicó Reiss en X.

Prasad, oncólogo que criticó abiertamente los mandatos estadounidenses sobre vacunas y máscaras COVID, recuperó en septiembre su cargo de director médico y científico de la FDA.

Asesora al comisionado de la FDA y a otros altos funcionarios sobre cuestiones médicas y científicas emergentes que afectan a la ciencia reguladora y a la salud pública.

Los datos de los CDC indican que 1.071 personas de entre cinco y 18 años murieron a causa de COVID-19 entre el 4 de enero de 2020 y el 24 de junio de 2023. Aunque los expertos en vacunas generalmente han elogiado las vacunas COVID-19 como efectivas, el memorando del viernes de Prasad argumentó que no había forma de saber si el beneficio superaba el riesgo.

"Comparar el número de niños que murieron por COVID con estas muertes (relacionadas con la vacuna) sería una comparación errónea", escribió Prasad.

"No sabemos cuántos niños menos habrían muerto de haber sido vacunados, y no sabemos cuántos niños más murieron por tomar vacunas de lo que se ha informado voluntariamente".

Aunque el memorando del viernes se centraba en las muertes de niños durante la pandemia, el comisario de la FDA Marty Makary afirmó durante una entrevista televisiva el sábado que la vacuna COVID-19 funcionó bien en los receptores de más edad.

"La vacuna COVID fue asombrosa para las personas en situación de riesgo y para las personas mayores, sobre todo cuando se ajustó bien al virus circulante", declaró Makary al programa "Fox and Friends" de Fox News.

(Reporte de Lucia Mutikani en Washington, Julie Steenhuysen en Chicago, Rajveer Singh Pardesi en Bengaluru y Bhargav Acharya en Toronto. Edición en español de Natalia Ramos)