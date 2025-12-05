Una nueva caída del proveedor Cloudflare perturba brevemente una parte de internet
Varias plataformas en línea, incluida la red Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, estuvieron brevemente fuera de servicio el viernes, debido a un problema.
- 1 minuto de lectura'
Varias plataformas en línea, incluida la red Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, estuvieron brevemente fuera de servicio el viernes, debido a un problema identificado por el proveedor digital Cloudflare.
Un mensaje de error que mencionaba Cloudflare aparecía cuando se intentaba ir a Truth Social y a otras webs, como la plataforma de diseño gráfico Canva, hasta aproximadamente las 09:30 GMT.
"Somos conscientes del problema que afecta la disponibilidad de la red de Cloudflare", indicó en X a las 09:20 GMT el director técnico de la empresa, Dane Knecht, precisando que no se trataba de un ataque.
En la mañana, numerosos internautas señalaron en X problemas de conexión en varios sitios.
Cloudflare es una plataforma que proporciona servicios de seguridad, gestión y optimización del tráfico para sitios web y aplicaciones.
La compañía asegura que gestiona cerca del 20% del tráfico de internet mundial.
A mediados de noviembre, sus servicios ya se vieron afectados por una avería importante que dejó sin acceso a numerosos sitios durante varias horas.
mng/jlo/es/hgs
Otras noticias de Tecnología
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
- 3
Protagonizó la escena romántica más recordada del mundo hace 22 años, pero el tiempo no le pasó
- 4
El irónico cruce entre Florencia Carignano y Virginia Gallardo por su vestimenta en la jura de Diputados