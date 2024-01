Bruselas--(business wire)--ene. 24, 2024--

Una encuesta realizada por YouGov 1 y realizada por encargo de la European Federation for Hunting and Conservation (FACE) y organizaciones afines, ha revelado una importante aceptación de la caza internacional, a menudo denominada erróneamente caza de «trofeos».

Infographic on Public Opinion on So-Called "Trophy" Hunting in Europe

La encuesta independiente por muestreo realizada por YouGov 2 a más de 7000 europeos de cinco países muestra que la mayoría de los ciudadanos de la UE acepta la caza. Solo el 23 % está en desacuerdo con la conservación de piezas de animales, una práctica que suele denominarse caza de «trofeos», mientras que el 77 % la aprueba o se muestra neutral.

Este dato contrasta con la afirmación de que el 85 % de los europeos se oponen a la caza de «trofeos» realizada por Humane Society International3. Su estrategia ha llevado a varios parlamentos nacionales a prohibir las importaciones de "trofeos".

La encuesta, realizada en noviembre de 2023, pretendía determinar una opinión pública imparcial sobre la opinión de la sociedad acerca de la caza nacional e internacional. Se prestó especial atención a la posesión de partes de animales (por ejemplo, cuernos, astas, etc.) y a la aceptación de la caza legal en beneficio de la conservación.

Estos resultados ponen en tela de juicio la estrecha percepción de la caza como una actividad cuyo único objetivo son los «trofeos» de especies emblemáticas, como suelen propagar las organizaciones de defensa de los derechos de los animales.

Por lo tanto, este estudio demuestra que, las prohibiciones o restricciones a la circulación de «trofeos» obtenidos legalmente no cuentan con el apoyo de la sociedad, y repercuten negativamente en las comunidades locales, las economías y la biodiversidad.

El documento informativo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), 4 afirma que «la caza de trofeos... puede generar, y de hecho genera, incentivos e ingresos muy necesarios para que los propietarios de tierras estatales, privadas y comunitarias mantengan y restauren la vida salvaje como uso del territorio y lleven a cabo acciones de conservación»

Para consultar el informe completo sobre la opinión pública acerca de la caza de «trofeos», haga clic aquí.

Acerca de FACE: la Federación Europea para la Caza y Conservación es la voz de 7 millones de cazadores europeos y está representada en 37 países.

_________________________________ 1 todos los datos han sido facilitados por yougov plc. 7188 encuestados participaron en la encuesta, que tuvo lugar entre el 30.10. y el 21.11.2023 en alemania, italia, españa, dinamarca y polonia. los resultados se ponderaron y son representativos de la población (mayor de 18 años) del país correspondiente. 2 la encuesta fue realizada por la empresa independiente de sondeos yougov a petición de organizaciones dedicadas a la sostenibilidad: cic: consejo internacional para la conservación de la caza y la fauna silvestre, safari club internacional, dallas safari club, wild sheep foundation, conservation force y la international professional hunters association. 3https://www.hsi.org/wp-content/uploads/2021/05/eu-trophy-hunting-poll.pdf4https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/rep-2012-007.pdf

