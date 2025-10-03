Una nueva flotilla enfila rumbo a Gaza pese a la última interceptación

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Una nueva flotilla conformada por una decena de barcos navega rumbo a la Franja de Gaza para tratar de romper el bloqueo impuesto por Israel, días después de que los más de 40 buques de la Global Sumud Flotilla fuesen interceptados en alta mar por las fuerzas israelíes.

Cerca de 150 personas viajan ahora a bordo de nueve veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania y del 'Conscience', que zarpó este pasado martes desde el puerto desde Otranto.

El 'Conscience', que ya fue atacado a principios de mayo por drones en aguas internacionales frente a las costas de Malta, navega con seis ciudadanos españoles a bordo, según la organización Rumbo a Gaza.

Esta nueva Flotilla de la Libertad se encuentra al sur de la isla griega de Creta, sin que por ahora esté claro cuándo llegarían a la zona de exclusión que Israel tiene establecida junto a Gaza y en la que se produjo el miércoles por la noche la interceptación de los barcos de la Global Sumud Flotilla.

Las autoridades israelíes ya han advertido de que frenarán cualquier intento de entrar en una "zona de combate activo" y detendrán a todos los tripulantes de los barcos que aspiren a llegar a la Franja.

Actualmente, tiene bajo arresto a más de 400 activistas que previsiblemente serán deportados en los próximos días.