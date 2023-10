HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--oct. 31, 2023--

La Additive Manufacturer Green Trade Association (“AMGTA”), grupo de defensa mundial centrado en la promoción de prácticas sostenibles en el sector de la fabricación aditiva (AM, por sus siglas en inglés), anunció hoy los resultados de un estudio de inventario de ciclo de vida (LCI, por sus siglas en inglés) llamado “ Comparative Analysis: 3D Material Jetting vs Traditional Methods for Designer Luxury Goods (Análisis comparativo: comparación entre la inyección de material 3D y los métodos tradicionales para los productos de lujo de diseñador) ”. El estudio, encargado por la AMGTA y realizado por Reeves Insight, consultora de fabricación aditiva con sede en el Reino Unido, en colaboración con Stratasys (NASDAQ: SSYS), líder mundial en tecnologías de fabricación aditiva, y Dyloan Bond Factory, empresa de Pattern Group, líder en ingeniería y producción de marcas de moda de lujo, analizó la transición de los métodos de fabricación tradicionales hacia la fabricación aditiva avanzada en la creación de apliques de logos para calzado de diseñador de lujo, impresos en tela, producidos por un proceso de inyección de material. Los resultados demostraron una radical reducción del 24,8 % de emisiones de CO 2 equivalentes y una disminución del 49.9 % del material de stock en toda la cadena de suministro en comparación con el proceso tradicional.

“Nos complace publicar el tercer corpus de investigación en una serie de documentos encargados de manera independiente que se diseñaron para revelar los beneficios ambientales de la adopción de la fabricación aditiva. Estamos comprometidos con promover la investigación y la publicación necesarios para entender mejor el valor sostenible de las tecnologías de fabricación aditiva como parte del ciclo de fabricación para casos de negocios amplios”, manifestó Sherri Monroe, director ejecutivo de la AMGTA. “Este estudio en colaboración con Stratasys y Dyloan Bond Factory, que evalúa el impacto de un proceso de estampado en tela, es nuestra primera tarea de investigación que abarca el polímero. Proporciona datos importantes que fundamentan el valor de la fabricación aditiva para impactar en una de las industrias más contaminantes de la historia a nivel mundial”.

Entre las principales conclusiones del estudio figuran las siguientes:

El estudio que se llevó a cabo durante 14 meses analizó de manera completa el componente gráfico tridimensional adjunto al curado de un calzado deportivo de lujo. La AMGTA encargó el estudio en 2022 para entender mejor los potenciales beneficios ambientales del diseño y la fabricación aditivos en una industria que tal vez no se destaque cuando se piensa en las prácticas aditivas y la moda. El estudio comparó la fabricación del componente 3D con los métodos tradicional y aditivo, y su alcance se limitó a este componente único y no a todo el calzado. El estudio evaluó ambos procesos a fin de producir una edición limitada de 16 000 componentes de logos para 8 000 pares de calzado. Su revisión por pares la efectuó ACAM Aachen Center for Additive Manufacturing GmbH.

El proceso tradicional de varios pasos incluye la impresión de inyección de tinta en 2D y la soldadura térmica de piezas moldeadas por inyección con materiales de poliuretano en hojas. El proceso aditivo optimizado incluyó la inyección de material usando resinas líquidas fotocurables con muchos menos pasos. Las eficiencias ambientales y operativas adicionales se documentaron en relación con la disminución de dependencias de cadena de suministro y menos pasos en el proceso de producción.

