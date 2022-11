Una nueva Roja una década después de Sudáfrica

Hace algo más de una década España se proclamaba campeona del Mundo en Sudáfrica, una gesta de la que sólo queda Sergio Busquets, que capitaneará en Catar una renovada Roja ante su gran desafío.

Desde que el 11 de julio de 2010 España se impusiera 1-0 en la prórroga a Holanda en el Soccer City de Johannesburgo, la Roja ha vivido doce años con altibajos hasta su resurgimiento de la mano de Luis Enrique.

Tras un último triunfo en la Eurocopa de 2012, España entró en un declive ratificado en el Mundial de Brasil-2014 con su eliminación en la fase de grupos y la caída en octavos de la Eurocopa de 2016 y el Mundial de Rusia-2018, tras el que Luis Enrique se hizo con las riendas de la Roja.

Con él, la ilusión ha regresado a una Roja que llegó a las semifinales de la Eurocopa de 2020, cayendo con Italia en la tanda penales (4-2) y a la final de la Liga de Naciones de 2021, que perdió contra Francia 2-1.

"Podemos decir que la selección ahora ilusiona", aseguraba Luis Enrique en noviembre de 2021, tras lograr la clasificación para Catar al ganar 1-0 a Suecia.

- 'Mezcla maravillosa' -

"Tenemos una mezcla maravillosa de gente veterana que sabe exigir y tratar con cariño a los jóvenes y unos jóvenes que son humildes y quieren comerse el mundo", afirmó el seleccionador español.

La Roja llega al Mundial impregnada del carácter de Luis Enrique, que ha añadido al juego de toque característico de España verticalidad e intensidad poniendo el acento en el colectivo.

"Nuestro objetivo es buscar jugadores que formen un equipo", decía en septiembre Luis Enrique, cuando le preguntaban por algunas figuras que no entraban en sus planes.

"Un equipo no se forma con los 11 mejores jugadores de la Liga" sino que "busco los jugadores que interpreten mejor nuestra idea de juego", añadió Luis Enrique.

Y el seleccionador español tiene claro como quiere que juegue su equipo: "Ir a por el partido desde el primer minuto. No nos replegamos y corremos riesgos. En defensa intentamos quitarle el balón al rival rápido".

Riesgos, con espacios a la espalda que han costado más de un gol a la Roja, pero Luis Enrique insiste en que "nosotros tenemos una idea que es que jugamos igual siempre, ya sea en Moscú o en Burgos".

En su afán por buscar jugadores que se amolden a su idea de juego, al seleccionador español no le ha temblado la mano a la hora de prescindir de pesos pesados como el capitán Sergio Ramos o llamar a jóvenes, que como Pedro González 'Pedri' o Pablo Páez Gavira 'Gavi', ya se han hecho un hueco en la selección.

- 'Oportunidades a los jóvenes' -

"Yo siempre he sido un entrenador que ha dado oportunidades a los jóvenes, me gusta su energía, me gusta la manera que tienen de vivir, la ilusión, la cara con la que te miran cuando haces una charla", dijo Luis Enrique en una entrevista los medios de la Federación Española de Fútbol.

Fiel a su costumbre de llamar a los jugadores que mejor rendimiento den, al seleccionador le costó dar con un grupo más o menos homogéneo reconocible con muchas pruebas tanto en la zaga como en la delantera.

Y aunque nombres como Busquets, Pedri, Gavi, Morata o Unai Simón parecen tener una plaza asegurada en la Roja que viajará a Catar, Luis Enrique no deja de advertir: "nadie se ha ganado el puesto".

"La lista de 26 es una duda que tendré hasta el final", aseguraba el seleccionador español en septiembre pasado tras clasificarse por segunda vez consecutiva para la final a cuatro de la Liga de Naciones.

Una duda que el seleccionador español se encargará de despejar el próximo 11 de noviembre.

