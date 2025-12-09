Una ola llena de plátanos llega a las costas inglesas

Una gran operación de limpieza se llevó a cabo este martes en las costas del sur de Inglaterra, después de que un buque portacontenedores con grandes cantidades de plátanos naufragara cerca de la isla de Wight.

El buque de carga Baltic Kipper perdió el sábado cerca de 16 contenedores, incluido ocho con plátanos, dos con plátanos macho y uno con aguacates, informó el servicio de guardacostas de Reino Unido.

Desde entonces aparecieron cientos de racimos de plátano, destinados a los supermercados Tesco, en las playas de West Sussex.

Las autoridades locales realizaron una gran operación de limpieza y aseguraron los contenedores con la ayuda de una empresa especializada, indicó el consejo de West Sussex en un comunicado.

Pero en la playa de Selsey participaron también voluntarios con bolsas de basura.

"Cualquier ayuda es bienvenida, pero les pedimos que actúen con precaución. También es importante que todos los residuos recogidos se dejen en el lugar previsto para su recogida", instaron las autoridades, pidiendo que no se consumiera la fruta.

