Una ONG denuncia que 60 presos políticos venezolanos tienen enfermedades "muy graves"

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Hasta 60 presos por motivos políticos venezolanos --50 hombres y 10 mujeres-- sufren enfermedades "muy graves", incluidos cinco con cáncer diagnosticado, según ha denunciado la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón. El grupo ha documentado además 15 casos de presos con dolencias cardiovasculares y neurológicas y ha advertido de que la cifra real de enfermos graves podría ser superior, según un informe recogido por el portal de noticias Efecto Cocuyo, afín a la oposición.

Estas personas no estarían recibiendo la atención médica necesaria, ha denunciado la coordinadora de la ONG, la abogada y defensora de Derechos Humanos Martha Tineo. "Cuando hablo de enfermedades muy graves, estoy hablando de cáncer en etapa terminal, de deficiencias cardiológicas", ha explicado Tneo en declaraciones telefónicas a Efecto Cocuyo. "La lista pudiera ser más amplia si consideramos a personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, enfermedades renales", ha añadido.

Entre los presos con cáncer que requieren atención de urgencia estarían el militar Alejandro Pérez Gámez, recluido en un hospital de Caracas con adenocarcinoma de próstata y un tumor en la glándula tiroides, así como el civil Enrique Naurix Parada, interno en el Centro Penitenciario de Oriente (La Pica), en el estado de Monagas, diagnosticado con un tumor en la cabeza del páncreas, cirrosis hepática y diabetes. Estas patologías oncológicas requieren tratamientos especializados como quimioterapia y radioterapia, que son de difícil acceso.

Hay siete casos documentados de problemas cardiovasculares, como el de José Rito Ledezma, detenido en la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) en el estado de Guárico, quien necesita una cirugía de implantación de un marcapasos por insuficiencia cardíaca. Además, Rolando Guevara, detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide de Caracas, sufre obstrucción de la arteria coronaria.

A ellos se suman ocho personas con afecciones neurológicas, como el militar José de Jesús Gámez Bustamante, quien sufrió un accidente cerebrovascular con secuelas de parálisis parcial y está detenido en la cárcel 26 de Julio, en el estado de Guárico, o José Luis Luongo Rotundo, un civil con Alzheimer y pérdidas de memoria, está detenido en El Helicoide.

Igualmente recoge el caso del joven Juan Nahir Zambrano Arias, con trastorno del espectro autista y preso en la cárcel de Yare II, en el estado de Miranda, a pesar de las peticiones de liberación presentadas por su madre en múltiples ocasiones.

La lista continúa con un grupo de 21 personas que sufren de enfermedades renales, complicaciones múltiples o condiciones que requieren intervenciones quirúrgicas complejas. Otros 19 casos corresponden a presos con deterioro físico, lesiones sin tratar y patologías diversas.