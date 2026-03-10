Una ONG reporta 100 muertes por ataques con drones en Haití, entre ellos 60 civiles

Por Sarah Morland

10 de marzo (Reuters) -

Los ataques explosivos con drones de las fuerzas de seguridad haitianas contra las bandas han causado la muerte de más de 1200 personas, entre ellas 43 civiles adultos y 17 niños, según ha informado Human Rights Watch en un informe publicado el martes, en el que añade que las operaciones se han intensificado en los últimos meses.

Desde el pasado mes de marzo, las fuerzas de seguridad haitianas, con el apoyo de Vectus Global, han llevado a cabo operaciones contra las bandas utilizando drones cuadricópteros equipados con explosivos, a menudo en zonas densamente pobladas de la capital, Puerto Príncipe. Vectus Global es una empresa militar privada con sede en Estados Unidos dirigida por el fundador de Blackwater, Erik Prince.

La oficina del primer ministro de Haití, el ministro de Defensa, la policía nacional, Vectus y el Departamento de Estado de EEUU no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El encargado de negocios de EEUU en Haití dijo el mes pasado a una comisión del Senado que el Departamento de Estado había autorizado a Vectus a exportar sus servicios a Haití.

Un portavoz de la Fuerza de Represión de Pandillas en Haití, respaldada por la ONU, se negó a hacer comentarios.

La directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juanita Goebertus, dijo a Reuters que la organización de derechos humanos había documentado el uso ilegal de la fuerza letal y dijo que los socios de Haití deberían dejar de colaborar con sus fuerzas de seguridad hasta que implementen medidas de protección para los civiles.

"Las autoridades haitianas deben controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados que trabajan para ellas antes de que mueran más niños", dijo.

A pesar del apoyo de Kenia, EEUU y la ONU, las bandas armadas se han expandido mucho más allá de la capital y las fuerzas de seguridad aún no han capturado a ningún líder importante de las bandas. Las bandas han matado a miles de personas, han desplazado a más de 1 millón y han paralizado la economía.

A partir de entrevistas con médicos, familiares de las víctimas, líderes comunitarios y vídeos de los ataques, HRW descubrió que los ataques con drones mataron a 1243 personas entre marzo del año pasado y el 21 de enero de este año.

Los ataques también hirieron a 738 personas, entre ellas 49 presuntos civiles, añadió, señalando que de noviembre a enero se duplicó el número de operaciones con drones en comparación con los tres meses anteriores.

Algunos residentes locales dijeron a HRW que tenían miedo de salir de sus casas debido a los drones, que pueden maniobrar entre edificios y vehículos en movimiento mientras sus controladores rastrean a los sospechosos mediante imágenes de vídeo en directo.

De las víctimas infantiles, más de la mitad eran niños de entre 3 y 12 años que murieron el pasado mes de septiembre en un ataque a un centro deportivo donde una banda local repartía regalos, según HRW.

La oficina de la ONU en Haití (Binuh, por sus siglas en francés) también ha registrado decenas de muertos y heridos civiles a causa de los drones, entre ellos una madre de tres hijos que murió mientras vendía productos en la calle y otra mujer que murió en su propia casa, donde dos miembros de una banda se refugiaron de un dron.

El mes pasado, la Binuh afirmó que no tenía indicios de que se estuvieran investigando las muertes y lesiones.

HRW dijo que no había pruebas de que las bandas estuvieran utilizando drones de forma generalizada.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en octubre pasado que los ataques con drones eran desproporcionados y probablemente ilegales.

(Información de Sarah Morland en Ciudad de México; edición de Matthew Lewis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)