Una operación del ejército pakistaní contra separatistas deja 216 muertos

KARACHI, 5 feb (Reuters) -

El ejército pakistaní anunció el jueves que había concluido una operación de seguridad de ⁠una semana contra Baluchistán, en la ⁠que murieron 216 milicianos en ofensivas selectivas en toda la conflictiva provincia del suroeste.

Baluchistán, la provincia más grande y ⁠pobre de ‌Pakistán, quedó ​prácticamente paralizada el sábado cuando el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por ​sus siglas en inglés), de tendencia separatista, asaltó escuelas, bancos, mercados ‌e instalaciones de seguridad en toda la región ‌en una de sus mayores operaciones ​hasta la fecha.

El ejército dijo que 22 miembros de las fuerzas de seguridad y 36 civiles murieron en los ataques. Los ataques coordinados del BLA en más de una decena de lugares comenzaron después de que el ejército lanzara su operación "basada en la inteligencia" Radd-ul-Fitna-1 (combatir el caos), que según el ejército comenzó el 29 ⁠de enero.

"Gracias a una planificación meticulosa, a información de inteligencia procesable y a una ejecución ​conjunta sin fisuras, las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden de Pakistán, con el apoyo de las agencias de inteligencia en el marco de la operación Radd-ul-Fitna-1, respondieron con precisión y determinación", dijo el ejército en un comunicado, y añadió que 216 milicianos habían muerto en todo Baluchistán desde ⁠el inicio de la operación.

Algunos responsables de seguridad y testigos dijeron que los insurgentes ​se apoderaron de edificios gubernamentales y comisarías de policía en varios lugares, incluida la toma de la ciudad desértica de Nushki durante tres días antes de ser expulsados.

Se desplegaron ‍helicópteros y drones en Nushki para poner fin al asedio, según informaron los responsables de seguridad.

Baluchistán, rica en minerales, limita con Irán y Afganistán y es sede de la inversión de Pekín en el puerto de aguas profundas de Gwadar y otros ​proyectos.

La región ha lidiado con una insurgencia de décadas liderada por separatistas de la etnia baluchí que buscan una mayor autonomía y un mayor acceso a sus recursos naturales.