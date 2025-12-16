Una organización feminista denuncia a Brigitte Macron

Una asociación feminista anunció este martes una denuncia por injurias públicas contra Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia, quien calificó de "zorras estúpidas" a unas activistas que interrumpieron el espectáculo de un actor acusado de violación.

Sus palabras provocaron una ola de indignación en grupos feministas, de la izquierda y también del ámbito cultural, donde numerosas actrices, como Marion Cotillard, mostraron su apoyo a las víctimas de agresiones sexuales.

La asociación feminista Les Tricoteuses hystériques presentó una denuncia "en nombre de 343 mujeres y asociaciones, que se declaran colectiva e individualmente afectadas por estas declaraciones".

Según el texto de la denuncia consultado por AFP, las declaraciones hechas por Brigitte Macron el 7 de diciembre "podrían constituir el delito de injuria pública".

La esposa del presidente Emmanuel Macron calificó de "zorras estúpidas" a las feministas del colectivo #NousToutes que interrumpieron el 6 de diciembre el espectáculo del actor y humorista Ary Abittan.

En 2021, una joven acusó de violación a Abittan pero, tras tres años de investigación, la justicia archivó el caso por falta de pruebas. Pero colectivos feministas cuestionaron su regreso a los escenarios con protestas cerca de las salas donde actúa.

En su primera reacción a la polémica, Brigitte Macron dijo el lunes en una entrevista al medio Brut que lamentaba si sus palabras hirieron "a las mujeres víctimas", pero precisó que estas se pronunciaron "en privado" y que no se arrepentía.

Francia se ha visto sacudida en los últimos años por una serie de acusaciones de violación y agresión sexual contra figuras de renombre, en la estela del movimiento #MeToo.

El actor Gérard Depardieu fue condenado en mayo por agredir sexualmente a dos mujeres en un plató de rodaje en 2021, algo que él niega.

Emmanuel Macron expresó en 2023 su admiración por Depardieu y afirmó entonces que el actor era objeto de una "caza de brujas" y que él defendía la presunción de inocencia.