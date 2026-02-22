Una orgullosa Italia se despide con ceremonia de clausura en antigua Arena de Verona

Por Keith Weir y Elvira Pollina

VERONA, Italia, 22 feb (Reuters) - Italia se despidió de los Juegos Olímpicos el domingo con un merecido homenaje a la ópera en la antigua Arena de Verona, al término de unos Juegos de Invierno que han sido elogiados como un ejemplo de cómo organizar este tipo de eventos

La ceremonia de clausura, titulada "Belleza en acción", contará también con la participación del destacado bailarín de ballet italiano Roberto Bolle, en lo que supone una celebración del arte italiano y de los logros deportivos

La secuencia inicial de video mostró a Deborah Compagnoni, campeona olímpica de la década de 1990, vestida con un traje de noche pero con sus esquís

Los Juegos, coorganizados oficialmente por Milán y Cortina d'Ampezzo y repartidos por una amplia zona del norte de Italia, han sido calificados de "increíbles" por la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, y el ambiente se ha visto aún más animado por el récord de medallas conseguido por los italianos

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que se encontraba en Verona, se mostró muy festiva

"Los Juegos Olímpicos nos han proporcionado emociones inolvidables y un sentimiento de orgullo que permanecerá en Italia durante mucho tiempo", escribió en X, añadiendo que el buen desarrollo de los mismos había "aportado prestigio a toda la nación"

CELEBRACIÓN AL AIRE LIBRE

La ceremonia se celebra en un anfiteatro romano al aire libre, famoso por acoger óperas y conciertos de música pop, en el corazón de la ciudad del norte de Italia que se hizo famosa por ser el escenario de la obra de William Shakespeare "Romeo y Julieta"

Los anfitriones italianos entregarán formalmente el testigo a los Alpes franceses, sede de los próximos Juegos de Invierno en 2030

La seguridad era estricta alrededor de la Arena, de 2.000 años de antigüedad, en el corazón de Verona, con barreras instaladas para limitar el acceso y un helicóptero sobrevolando la zona. Algunos turistas se sorprendieron al encontrar restringido el acceso a la plaza principal, Piazza Bra

Cientos de personas marcharon por Verona unas horas antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos para protestar contra los costos de la vivienda y las preocupaciones medioambientales relacionadas con los Juegos de Invierno

La manifestación "¿Juegos Olímpicos? No, gracias" fue organizada por grupos universitarios y asociaciones que se oponen a la celebración de un evento que, según ellos, destruye bosques, cubre de hormigón terrenos frágiles y agrava la desigualdad social

LOS ATLETAS SE RELAJAN

Sin embargo, con las medallas olímpicas ganadas y perdidas, el tono de la ceremonia de clausura en la Arena era relajado y libre. El cantante italiano Achille Lauro y el DJ y productor Gabry Ponte estuvieron presentes para animar la fiesta

Las entradas costaban entre 950 euros (US$1.120) y 2.900 euros. El tiempo ha sido relativamente benigno, sin lluvia en una noche fría

"La ceremonia en la Arena será sin duda algo sin precedentes en la historia olímpica", dijo a Reuters Damiano Tommasi, alcalde de Verona y exjugador de fútbol del Hellas Verona y del AS Roma

"Personalmente, me motiva a trabajar en la planificación de una candidatura para los Juegos de Verano en Italia, que llevan demasiado tiempo sin celebrarse", añadió

Roma fue sede de los Juegos Olímpicos en 1960 y la capital italiana retiró su candidatura para los Juegos de 2024, que se celebraron en París

RESPUESTA POSITIVA

Los Juegos de Milán-Cortina han seguido un nuevo modelo, con eventos deportivos repartidos por una amplia zona del norte de Italia. Las opiniones de los atletas han sido positivas

"Yo diría (...) a Italia, que creo que han hecho un trabajo absolutamente fantástico como anfitriones de los Juegos Olímpicos", dijo el esquiador de estilo libre estadounidense Christopher Lillis, elogiando las instalaciones, la comida y el ambiente agradable

Las antorchas olímpicas han ardido en Milán y Cortina d'Ampezzo desde que se inauguraron los Juegos el 6 de febrero

Se apagarán el domingo, pero se volverán a encender para los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo

(1 dólar = 0,8499 euros) (Reporte adicional de Emilio Parodi en Veeona y Alvise Armellini en Livigno; redacción de Keith Weir; edición de Andrew Cawthorne, Ed Osmond, Ken Ferris y Alison Williams; Editado en Español por Ricardo Figueroa)