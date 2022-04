Una orquídea dada por extinta se esconde a simple vista

13/04/2022 Variación de color, número de flores y densidad de las inflorescencias de Prasophyllum retroflexum, en comparación con una ilustraciónDe P. Morganii. No se sabe que existan fotos de P. Morganii.. Botánicos han revelado que la especie presuntamente extinta llamada Prasophyllum morganii, comúnmente conocida como orquídea puerro mignonette, de hecho se ha estado escondiendo a simple vista. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA L. AND M.J. CARRIGAN (D, H) AND T. HAYASHI.